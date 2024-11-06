Не явился по повестке: Приморский ТЦК мог объявить Стерненко в розыск, — СМИ (документ)

Журналисты пишут, что блогер нарушил правила воинского учета и после получения повестки не явился в военкомат. Кроме того, Стерненко якобы оформил себе инвалидность из-за плохого зрения.

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Украинский активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко был объявлен в розыск Приморским территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Одессы. Об этом сообщает издание "Страна".

У журналистов в распоряжении появился документ, где и пошла речь о том, что украинский блогер якобы разыскивается после того, как нарушил правила воинского учета и не явился по повестке. В связи с этим военкомат просит Национальную полицию вмешаться и внести гражданина Украины в базу розыска, или вовсе доставить его прямо в ТЦК и СП, говорится в сообщении.

СМИ сообщили о том, что ТЦК объявили в розыск Стерненко Фото: Страна

Отдельно журналисты "Страны", ссылаясь на свои источники, утверждают, что Сергей Стерненко оформил себе инвалидность на основании плохого зрения.

"Сейчас он регулярно появляется в очках. Но, если посмотреть его прошлые видео, то там он очки не носил", — говорится в сообщении.

Сергея Стерненко объявили в розыск из-за нарушения воинского учета Фото: Скриншот

Розыск Стерненко: реакция ТЦК

Достоверность опубликованного документа не была официально подтверждена и в Приморском территориальном центре комплектования и социальной поддержки Одессы никак не комментировали возможное объявление в розыск Сергея Стерненко.

Как отреагировал сам волонтер

Сергей Стерненко в своих социальных сетях также не отреагировал на данные издания "Страна".

Напомним, 17 сентября сообщалось, что Сергей Стерненко обвинил мэра Одессы Геннадия Труханова в наличии российского гражданства. Блогер отметил, что политик якобы оформлял банковскую карту в РФ в начале февраля 2022 года. Сам городской глава Одессы подчеркнул, что получает подобные обвинения уже не впервые.