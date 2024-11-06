Не з'явився за повісткою: Приморський ТЦК міг оголосити Стерненка в розшук, — ЗМІ (документ)

Журналісти пишуть, що блогер порушив правила військового обліку і після отримання повістки не з'явився до військкомату. Крім того, Стерненко нібито оформив собі інвалідність через поганий зір.

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Українського активіста, волонтера і блогера Сергія Стерненка було оголошено в розшук Приморським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Одеси. Про це повідомляє видання "Страна".

У журналістів у розпорядженні з'явився документ, де і йшлося про те, що український блогер нібито розшукується після того, як порушив правила військового обліку і не з'явився за повісткою. У зв'язку з цим військкомат просить Національну поліцію втрутитися і внести громадянина України до бази розшуку, або взагалі доставити його прямо в ТЦК і СП, йдеться в повідомленні.

ЗМІ повідомили про те, що ТЦК оголосили в розшук Стерненка Фото: Страна

Окремо журналісти "Страны", посилаючись на свої джерела, стверджують, що Сергій Стерненко оформив собі інвалідність на підставі поганого зору.

"Зараз він регулярно з'являється в окулярах. Але, якщо подивитися його минулі відео, то там він окулярів не носив", — ідеться в повідомленні.

Сергія Стерненка оголосили в розшук через порушення військового обліку Фото: Скриншот

Розшук Стерненка: реакція ТЦК

Достовірність опублікованого документа не було офіційно підтверджено, і в Приморському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Одеси жодним чином не коментували можливе оголошення в розшук Сергія Стерненка.

Як відреагував сам волонтер

Сергій Стерненко у своїх соціальних мережах також не відреагував на дані видання "Страна".

Нагадаємо, 17 вересня повідомлялося, що Сергій Стерненко звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова в наявності російського громадянства. Блогер зазначив, що політик нібито оформляв банківську карту в РФ на початку лютого 2022 року. Сам міський голова Одеси підкреслив, що отримує подібні звинувачення вже не вперше.