СМИ сообщили, что ТЦК объявил Стерненко в розыск: появилась реакция блогера (фото)

Волонтер и блогер Сергей Стерненко обновил военно-учетные данные в мае 2024 года, поэтому военкомы точно знают, где он живет. При этом никаких вызовов в ТЦК он не получал: ни по почте, ни через приложение "Резерв+".

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В приложении "Резерв+" и по старому или новому адресам волонтера Сергея Стерненко не приходило повесток от терцентра комплектования. Причиной сообщений о розыске за уклонение от мобилизации может быть деятельность волонтера в пользу украинской армии. Днем 7 ноября в Telegram-канале Стерненко прокомментировал сообщение о розыске.

Волонтер отметил, что извещение о проблемах с учетом и мобилизацией должно было бы появиться в приложении "Резерв+". Однако волонтер узнал об этом из сообщений на портале "Страна", который он назвал "помойкой". Как выяснилось, в прошлом Сергей был на учете в Приморском районном ТЦК, шесть лет назад перебрался в Киев, зарегистрировался в местном терцентре и вовремя обновил военно-учетные документы. На скриншоте "Резерв+", который он опубликовал, видим, что терцентры комплектования его не ищут. На картинке есть дата обновления данных в ТЦК — 18 мая 2024 года. Также указана военно-учетная специальность волонтера — он солдат, но нет информации о прохождении ВВК. Оповещения о розыске в приложении нет.

"Вчера с большим удивлением узнал, что я, оказывается, в розыске. Зашел в Резерв+, там никакого розыска нет", — говорится в заметке активиста.

Розыск Стерненко — скриншот экрана приложения "Резерв+" Фото: Telegram / Стерненко

Кроме того, волонтер заметил еще одну несогласованность в сообщении "Страна" о розыске. Повестку, которую он якобы проигнорировал, должны были прислать или в Одессу, или в Киев, но ни в одном месте ее не отыскалось. Другое замечание: как "уклонист" от повестки, волонтер должен был бы скрываться, а он как раз посетил два совещания в Минобороны. Возможные причины обвинений в бегстве от мобилизации — или из-за критики командования, или из-за массовой закупки дронов, что не нравится россиянам, пояснил он.

"Есть основания полагать, что это может быть "привет" от армейской системы за критику и призывы провести реформу. Или кому-то очень хочется остановить поставки дронов в войска и проекты по уничтожению российских разведывательных и ударных БПЛА. Но сам факт сливов через россиян и агентуру — показателен. Палитесь, господа", — подытожил Стерненко.

Розыск Стерненко — реакция волонтера

Розыск Стерненко — детали

Отметим, 6 ноября в сети появилась статья издания "Страна", которое получило от анонимных источников фотографию обращения о розыске Стерненко. Обращение поступило в ГУ Национальной полиции города Одессы от Приморского терцентра комплектования. Дата оформления документа — 28 октября 2024 года, есть исходящий регистрационный номер, внизу — вероятно, подпись и.о. руководитель ТЦК Сергея Фартушняка.

Розыск Стерненко — скриншот обращения Приморского районного ТЦК Фото: Страна

Кроме того, журналисты издания обратили внимание на очки Стерненка и предположили, что волонтер мог получить отсрочку от мобилизации из-за проблем со зрением. Доказательств в подтверждение этих предположений они не привели. Обращение в розыск не комментировали ни в Приморском районном, ни в Одесском областном ТЦК, писал Фокус.

Напоминаем, 17 сентября Сергей Стерненко сообщил о наличии российского паспорта у мэра Одессы Геннадия Труханова: городской голова ответил волонтеру. Тем временем нардеп Марьяна Безуглая осенью начала активно критиковать Минобороны и Генштаб и, среди прочего, рассказывала о создании новых "зомби-бригад" и "некачественном командовании".