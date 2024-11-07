ЗМІ повідомили, що ТЦК оголосив Стерненка у розшук: з'явилась реакція блогера (фото)

Волонтер та блогер Сергій Стерненко оновив військо-облікові дані у травні 2024 року, тому військкомати точно знають, де він живе. При цьому жодних викликів у ТЦК він не отримував: ні поштою, ні через застосунок "Резерв+".

У додатку "Резерв+" та за старою або новою адресою волонтера Сергія Стерненка не приходило повісток від терцентру комплектування. Причиною появи дописів про розшук за ухилення мобілізації може бути діяльність волонтера на користь української армії. Вдень 7 листопада в Telegram-каналі Стерненко прокоментував повідомлення про розшук.

Волонтер зауважив, що повідомлення про проблеми з обліком та мобілізацією мало б з'явитись у застосунку "Резерв+". Натомість волонтер дізнався про це з дописів на порталі "Страна", який він назвав "помийкою". Як з'ясувалось, у минулому Сергій був на обліку у Приморському районному ТЦК, шість років тому перебрався до Києва, зареєструвався у місцевому терцентрі і вчасно оновив військово-облікові документи. На скриншоті "Резерв+", який він опублікував, бачимо, що терцентри комплектування його не шукають. На зображенні є дата оновлення даних в ТЦК — 18 травня 2024 року. Також вказана військово-облікова спеціальність волонтера — він солдат, але немає інформації про проходження ВЛК. Сповіщення про розшук у застосунку немає.

"Учора із великим подивом дізнався, що я, виявляється, у розшуку. Зайшов у Резерв+, там ніякого розшуку нема", — ідеться у дописі активіста.

Розшук Стерненка - скриншот екрана застосунку "Резерв+" Фото: Telegram / Стерненко

Крім того, волонтер помітив ще одну неузгодженість у повідомленні "Страна" про розшук. Повістку, яку він начебто зігнорував, мали надіслати або в Одесу, або в Київ, але у жодному місці її не відшукалось. Інше зауваження: як "ухилянт" від повістки, волонтер мав би ховатись, а він саме відвідав дві наради в Міноборони. Можливі причини обвинувачень у втечі від мобілізації — або через критику командування, або через масову закупівлю дронів, що не подобається росіянам, пояснив він.

"Є підстави вважати, що це може бути "привіт" від армійської системи за критику та заклики провести реформу. Або комусь дуже хочеться зупинити постачання дронів до війська та проєкти зі знищення російських розвідувальних та ударних БПЛА. Але сам факт зливів через росіян та агентуру – показовий. Палитесь, панове", — підсумував Стерненко.

Розшук Стерненка - реакція волонтера

Розшук Стерненка — деталі

Зазначимо, 6 листопада у мережі з'явилась стаття видання "Страна", яке отримало від анонімних джерел фотографію звернення про розшук Стерненка. Звернення надійшло у ГУ Національної поліції міста Одеси від Приморського терцентру комплектування. Дата оформлення документа — 28 жовтня 2024 року, є вихідний реєстраційний номер, внизу — ймовірно, підпис в.о. керівник ТЦК Сергія Фартушняка.

Розшук Стерненка - скриншот звернення Приморського районного ТЦК Фото: Страна

Крім того, журналісти видання звернули увагу на окуляри Стерненка і припустили, що волонтер міг отримати відстрочку від мобілізації через проблеми з зором. Доказів на підтвердження цих припущень вони не навели. Звернення в розшук не коментували ні у Приморському районному, ні в Одеському обласному ТЦК, писав Фокус.

Нагадуємо, 17 вересня Сергій Стерненко повідомив про наявність російського паспорта у мера Одеси Геннадія Труханова: міський голова відповів волонтеру. Тим часом нардепка Мар'яна Безугла восени почала активно критикувати Міноборони та Генштаб і, серед іншого, розповідала про створення нових "зомбі-бригад" і "неякісне командування".