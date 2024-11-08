ЗМІ заявили про оголошення Стерненка в розшук: з'явилась реакція Одеського обласного ТЦК

У Одеському військкоматі запевнили, що волонтер Сергій Стерненко вжив заходів для "врегулювання" свого статусу як військовозобов'язаного громадянина. В ТЦК закликали не маніпулювати і не спотворювати реальність.

Волонтер Сергій Стерненко з'явився у Приморський районний терцентр комплектування (ТЦК) та розпочав виконувати вимоги військового обліку. Він сплатив штраф і покараний за порушення правил, а не за те, що критикує українське військове командування. Про заяви ЗМІ про подання в розшук Стерненка розповіли на сторінці Facebook Одеського обласного ТЦК та СП.

Одеські військкоми опублікували офіційне роз'яснення, щоб не було "спотворень фактів та маніпуляцій". У дописі терцентру наголошується, що Стерненко був обізнаний з обов'язками військовозобов'язаного, звернувся у Приморський районний терцентр, сплатив штраф за порушення правил обліку та проходитиме військово-лікарську комісію (ВЛК). Також згадали припущення, що начебто проблеми з військовим обліком пов'язані з публічною діяльністю волонтера та активіста. Представники Одеського ТЦК запевнили, що діють згідно з нормами адміністративного кодексу та вимогами низки законів щодо військового обліку та мобілізації.

"Факти свідчать про те, що пан Стерненко був обізнаний про необхідність виконання обов’язків як військовозобов’язаного і вжив відповідних заходів для врегулювання свого статусу. Звертаємося до пана Стерненка та інших громадян, які мають сумніви щодо правомірності дій ТЦК та СП, звертатись безпосередньо до структурних підрозділів Одеського обласного ТЦК та СП", — ідеться у дописі військкомів.

У публікації на сторінці Facebook одеського військкомату не вказано, коли саме волонтер звернувся до Приморського ТЦК — до чи після повідомлень ЗМІ про звернення в розшук, до чи після пояснень у соцмережах. Також військкоми не спростували скриншот звернення у Нацполіцію щодо подання в розшук.

Розшук Стерненка - коментар Одеського обласного ТЦК та СП Фото: Скриншот

У соцмережах Стерненка поки що немає реакції на пояснення Одеського ТЦК.

Розшук Стерненка — що відомо

Зазначимо, 6 листопада видання "Страна" опублікувало фотографію документа, який отримали з анонімних джерел і який стосувався волонтера Стерненка. Документ — звернення Приморського РТЦК до ГУ Національної поліції в Одеській області щодо подання в розшук фігуранта. Причина подання — порушення правил військового обліку.

7 листопада у мережі з'явився коментар Стерненка щодо ситуації. Волонтер опублікував скриншот екрана застосунку "Резерв+" і запевнив, що вчасно оновив дані у військкоматів, до нього не повинно бути зауважень і він не бачить, щоб були сповіщення про розшук. На екрані тим часом дійсно є дата вчасного оновлення, немає запрошення в ТЦК, але відсутня інформація про проходження медкомісії.

Нагадуємо, 7 листопада адвокатка Тетяна Козян пояснила, які повноваження мають військкоми, та які права військовозобов'язаних під час воєнного стану. 8 листопада представник Харківського військкомату розповів, що потрібно робити громадянам, щоб не отримати штраф за порушення військового обліку.