З бойовим досвідом: у ТЦК триває процес призначення воєнкомів, — Сухопутні війська ЗСУ

За словами підполковника Володимира Фітьо, законодавчі зміни, які очікують на військових, мають покращити роботу військкоматів і процес мобілізації загалом.

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У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки триває процес призначення нових воєнкомів, які вже мають бойовий досвід. Про це сказав начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ.

"Ми говоримо про виконання рішення РНБО про заміну обласних керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Наразі цей процес триває. На начальників ТЦК призначаються нові військовослужбовці, які мають військовий досвід ведення бойових дій, які пройшли перевірку відповідних антикорупційних органів", — сказав Фітьо.

Відповідаючи на запитання про вплив перестановок персоналу на функціонування ТЦК, голова відділу із взаємодії з громадськістю наголосив, що оптимізацію діяльності центрів комплектування можна зробити завдяки майбутнім законодавчим змінам, на які сподіваються силові структури.

"Наразі щодо роботи ТЦК є низка законопроєктів, які перебувають на розгляді у Верховній Раді. Одним із таких законопроєктів, який має покращити роботу ТЦК, є запровадження синхронізації єдиної бази військовозобов'язаних нашої системи обліку "Оберіг" з іншими реєстрами інших державних органів влади. Якщо цей законопроєкт буде проголосовано, то відповідно до цього система обліку військовозобов'язаних "Оберіг" отримуватиме дані з інших реєстрів — про сімейний стан, про освіту, про народження дітей, про спеціальність, про роботу та інших необхідних даних", — пояснив Фітьо.

Згідно з його твердженням, зараз система обліку військовозобов'язаних перебуває на 90% заповненості, і триває переведення даних із паперових носіїв у цифровий формат.

"Наразі ще військовозобов'язані мають особисто з'являтися у свої ТЦК для того, щоб оновити свої дані, тобто з'являтися фізично і приносити ксерокопії тих чи інших документів", — зазначив Фітьо.

Також він наголосив, що тільки після завершення оцифрування даних про військовозобов'язаних та ухвалення відповідного законопроєкту можна буде приступити до процесу узгодження системи обліку "Оберіг" з іншими державними реєстрами.

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