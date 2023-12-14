Відкривають перспективи для маневру: ЗСУ доводиться воювати в складних погодних умовах, — ISW

За словами аналітиків, погані погодні умови ускладнюють бойові дії на лівобережжі Херсонської області. Так, туман і коливання температури ускладнюють ведення наступальних операцій, застосування безпілотників і артилерії.

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Складні погодні умови мають сильний вплив на наступальні та розвідувальні операції по всьому фронту в Україні. Однак вони відкривають перспективи для маневру. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 13 грудня йдеться про те, що офіційний представник Оперативного командування "Південь" ЗСУ, капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що погані погодні умови ускладнюють бойові дії на лівобережжі Херсонської області. Вона зазначила, що туман і коливання температури ускладнюють ведення наступальних операцій, застосування безпілотників і артилерії.

Крім того, голова Луганської ОВА Артем Лисогор заявив, що погані погодні умови заважають російським авіаударам і діям безпілотників на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

За словами аналітиків, російські джерела також кажуть, що бруд, дощ, сніг і лід перешкоджають наземним атакам на північ від Вербового на заході Запорізької області. Зазначається, що російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом і Авдіївкою, попри "вкрай несприятливі" погодні умови.

Зазначається, що один із російських військкорів заявив, що нещодавня сніжна буря поліпшила умови для наземних операцій в окупованій Луганській області.

"Ймовірно, знадобиться не одна сніжна буря і постійні температури нижче нуля, щоб ґрунт зміцнився настільки, що можна було відновити маневровий бій", — сказано у звіті.

Також російські джерела повідомляють, що окупанти використовують складні погодні умови для проведення наземних операцій. Однак українські розвідувальні дрони поки що не можуть бути задіяні повною мірою.

"Російські війська, ймовірно, зробили наступальні операції на кількох ділянках фронту в період найскладніших погодних умов осінньо-зимового сезону, прагнучи перехопити й утримати ініціативу до президентських виборів у Росії в березні 2024 року", — зазначили аналітики.

Зазначимо, що раніше в ISW повідомляли, що ЗСУ провели вдалі атаки біля Бахмута та Авдіївки. Російські військові скаржаться, що вітер заважає запускати безпілотники, а ожеледь не дає наступати, пишуть аналітики ISW. Водночас за таких самих умов бійці ЗСУ зуміли відвоювати терикон на східному відрізку фронту.