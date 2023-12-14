Точный момент уже упущен: майор ВСУ рассказал, будет ли 4 волна штурмов Авдеевки

По мнению ветерана Алексея Гетьмана, третья волна штурма города в Донецкой области уже захлебывается, а четвертая — под большим вопросом.

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ВС РФ бросили на штурм Авдеевки в Донецкой области 40 тысяч военных, фактически целую армию. Впрочем, захватить город в поставленные командованием РФ сроки оккупанты не смогли, а удачный момент для этого уже упущен. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"ВС РФ пытаются штурмовать Авдеевку с трех направлений — с севера, юга и востока. У них был "дедлайн" 14 декабря, ведь предполагалось, что именно в этот день Путин объявит, что снова идет на выборы. Теперь "дедлайн" перенесен на 15 марта, на канун самого голосования, выборов без выбора. Поэтому можно надеяться, что мощность атак будет уменьшаться", — говорит эксперт.

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Он отметил, что стратегическая значимость Авдеевки не такая уж и большая, а на линии фронта ничего не изменится, если Силы обороны выйдут из города, не говоря уже в целом о российско-украинской войне. Для захвата города у РФ была политическая подоплека, но сейчас она исчезла, поскольку Путин уже объявил о своем участии в президентских выборах.

"Эта третья волна атак на Авдеевку уже захлебывается. Я думаю, что она все же захлебнется окончательно и нам не придется выводить гарнизон из Авдеевки. Думаю, если четвертая волна и будет, то ближе к середине марта 2024 года. Но это лишь мое предположение просто исходя из логики происходящего. Стратегического значения Авдеевка не имеет, политического мотива нет, следовательно, зачем там держать войска? Думаю, все вернется к состоянию, которое было до 10 октября, когда это все начиналось", — отметил Алексей Гетьман.

Он добавил, что несмотря на ухудшение погодных условий оккупанты продолжают атаки, поскольку у них нет выбора — у них действуют заградительные отряды и практикуются расстрелы за отказ идти в бой, насмерть.

"Россиянам очень неудобно передвигаться по грязи. Кто бывал на востоке, тот знает, какая там грязь. Она налипает на берцы, из-за этого они становятся по полтора килограмма каждый. Там даже ходить трудно. Именно это и влияет на активные боевые действия, а не только на технику. Она там просто не проедет, она увязнет и все. Это и является главной причиной, а не какие-то конспирологические теории", — сказал эксперт.

Напомним, что геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские оккупанты незначительно продвинулись на юго-восток от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

12 декабря аналитики Института изучения войны (ISW) отметили активность украинских Сил обороны на восточном участке фронта в районе Бахмута и Авдеевки.