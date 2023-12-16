РФ провела масовану атаку на Україну, запустивши кілька груп дронів-камікадзе

Повітряна тривога в різних областях тривала понад 6 годин. Моніторингові канали повідомляють, що РФ запустила близько 30 безпілотників.

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Російські війська в ніч на 16 грудня атакували Україну дронами-камікадзе Shahed. Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку ще ввечері 15 грудня.

"Запорізька область — загроза ударних БпЛА!" — сказано в повідомленні від 21:19.

Пізніше група ударних дронів попрямувала із Запорізької до Дніпропетровської області. Потім ще кілька груп БПЛА залетіли з півночі на територію Сумської області. Уже о 22:08 Повітряні сили повідомили: "Рух ударних БПЛА в Сумській області: 1. в Охтирському районі курсом на Полтавщину; 2. у Лебединському районі в західному напрямку".

Потім ще одна група безпілотників ЗС РФ залетіла на територію Миколаївської області з Херсонської області. Уже о 22:41 ЗСУ повідомили, що ворожі дрони рухаються Полтавською областю в бік Миргорода.

О 22:56 Повітряні сили повідомили про кілька груп БПЛА в Лубенському районі Полтавської області, в районі Запоріжжя, в Миколаївській області, в Херсонській області, а також у східній частині Чернігівської області. Потім тривогу було оголошено в Києві.

О 23:42 у КМВА повідомили, що Повітряна тривога в Києві пов'язана із загрозою з боку ворожих дронів. О 00:02 стало відомо, що поруч зі столицею працюють сили ППО.

Карта повітряної тривоги в Україні

О 00:32 мер Києва Віталій Кличко заявив про вибухи в Подільському районі столиці. О 01:00 Повітряні сили повідомили про нову групу російських безпілотників, які прямували в Чернігівську область. Пізніше стало відомо, що БПЛА залетіли у Вінницьку область.

Відбій повітряної тривоги було оголошено тільки о 03:49 ночі 16 грудня. Таким чином, тривога у зв'язку з дронами в різних областях тривала понад 6 годин.

Як повідомив Telegram-канал"Николаевский Ванек", за попередніми даними, Росія атакувала Україну приблизно 30 дронами-камікадзе Shahed. Їх запускали з Курської області, Брянської області РФ, російського Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого півострова Крим.

Нагадаємо, що представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, скільки високоточної зброї у РФ. За його словами, у російських військових є близько 900 високоточних далекобійних ракет. Це кілька сотень одиниць кожного типу.