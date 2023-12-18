Блэкауты в Украине: в Минэнерго рассказали, когда возможны массовые отключения света

По словам министра энергетики Германа Галущенко, блэкауты возможны, если вновь произойдет ураган, который недавно бушевал в Одесской области. Если будут сильные морозы — энергосистема выдержит.

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В Украине в ближайшее время не ожидаются массовые аварийные отключения электроснабжения. Однако есть две причины, по которым это может стать возможным. Однако из этих причин — естественная, вторая — военная. О ситуации в украинской энергосистеме говорится в комментарии министра энергетики Германа Галущенко порталу "Мы — Украина".

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Галущенко отметил, что энергосистема выдержит морозную погоду. Зато есть опасность в случае стихийного бедствия. При этом он напомнил ураган, который произошел в ноябре 2023 года — тогда сильный ветер и снегопад оборвали несколько линий электропередач в Одесской, Николаевской и ряде других областей.

После юга Украины циклон свернул на запад и там также начались отключения в результате стихийного бедствия, отметил чиновник.

Также министр указал, что энергосистема может иметь проблемы из-за "военного влияния".

Блэкаут в Украине — детали

На странице Facebook НЭК "Укрэнерго" 15 декабря написали, что в энергосистеме Украины растет нагрузка вследствие ухудшения погодных условий. В частности, с 13 по 14 декабря этот показатель вырос почти на 2,5%. Тогда же указали, что происходит импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Молдовы.

Отметим, в ноябре-декабре 2022 года в результате массированных российских обстрелов в Украине ввели графики отключений электроэнергии. Благодаря этим отключениям удалось сбалансировать систему и провести ремонтные работы по восстановлению пострадавших элементов.

Осенью 2023 года ВС РФ не осуществляли массированных атак по энергетической инфраструктуре, хотя об этом и сообщали украинские чиновники. Враг запускал по Украине и 75, и 44 дрона-камикадзе Shahed-136, крылатые авиационные ракеты, баллистические ракеты "Искандер-М", однако пока не сообщали о серьезных поражениях объектов энергетики. Согласно отчетам Генштаба ВСУ, противник целится по портовой инфраструктуре в Одесской области и по аэродромам в Староконстантинове и Миргороде.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в интервью западному медиа, что отключения электроэнергии возможны в случае, если температура упадет до -10 градусов. Также он рассказал, что энергетические объекты, по возможности, защитили бетонными заграждениями и переместили под землю, чтобы защититься от ударов РФ.