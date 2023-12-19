Сотні тисяч: скільки ракет та авіабомб може виготовити РФ у 2024 році, — ЦНС (фото)

Окупанти збільшили навантаження на російський військово-промисловий комплекс у сфері виготовлення ракет та авіабомб, розповіли координатори підпілля.

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Російська Федерація планує виготовити понад 500 крилатих ракет та понад 200 тисяч авіаційних бомб різного типу у 2024 році. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"У наступному році російський військово-промисловий комплекс запланував виготовлення десятків тисяч авіаційних бомб різного типу та понад 500 крилатих ракет", — йдеться у повідомленні.

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Координатори підпілля отримали від російських інформаторів документи, що підтверджують факт збільшення навантаження на російський військово-промисловий комплекс у сфері виготовлення озброєння. Ворог планує виготовити 516 крилатих ракет та понад 220 тисяч авіабомб різного типу в наступному році.

Нагадаємо, 19 грудня начальниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що Збройні сили Російської Федерації накопичили достатню кількість ракет та обирають потрібний момент для того, аби їх використати. З її слів, окупанти навмисно відтерміновують масовані ракетні удари, аби дочекатися сильних морозів та здійснити "енергетичний терор". Зокрема, ракетоносії ворога не виходять на бойове чергування протягом трьох тижнів.

Того ж дня в партизанському русі "Атеш" розповіли, що росіяни мають проблеми під час виробництва крилатих ракет. Дубненський машинобудівний завод, який розташований у Московській області, не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32 — до 10 листопада потрібно було виробити 80 ракет, проте противник зробив лише 61.