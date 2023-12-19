"Секретна інформація": "Атеш" дізнався про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет (фото)

Партизани повідомили, що Дубненський машинобудівний завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32, які мають постачатися в 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк.

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Партизани руху "Атеш" побували в Дубненському машинобудівному заводі (Московська область) і отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства. Їм вдалося виявити секретну інформацію про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Нам стало відомо, що вищезгаданий завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виробити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61. Наше джерело з керівництва заводу повідомляє, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази", — йдеться в повідомленні.

Як додали партизани, на прохання керівництва заводу терміни виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Тобто, поставлено завдання виготовити ще 19 ракет.

"Ми з'ясували, що ці ракети постачають у 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла". В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32. Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості РФ виробляти зброю і продовжувати вести війну проти України", — заявили в "Атеш".

"Атеш" дізнався про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейд вулицями Москви, зокрема "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, що розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти кілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.

11 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини Росгвардії в Котовську Тамбовської області. Партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини, він поділився важливими списками та інформацією. Також стало відомо, що частина підрозділів Росгвардіі задіяна у війні проти України, внаслідок чого втрати деяких із них сягають 70%.