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"Секретна інформація": "Атеш" дізнався про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет (фото)

Крилата ракета
Фото: EPA | "Атеш" дізнався про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет

Партизани повідомили, що Дубненський машинобудівний завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32, які мають постачатися в 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк.

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Партизани руху "Атеш" побували в Дубненському машинобудівному заводі (Московська область) і отримали доступ до документації та цінної інформації підприємства. Їм вдалося виявити секретну інформацію про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Нам стало відомо, що вищезгаданий завод не встиг виконати річне державне замовлення на виробництво крилатих ракет Х-32. До 10 листопада необхідно було виробити 80 ракет, але зроблено фактично лише 61. Наше джерело з керівництва заводу повідомляє, що держзамовлення перевищувало можливості заводу більш ніж у 3 рази", — йдеться в повідомленні.

Як додали партизани, на прохання керівництва заводу терміни виробництва перенесли до кінця грудня поточного року. Тобто, поставлено завдання виготовити ще 19 ракет.

"Ми з'ясували, що ці ракети постачають у 52-й важкий бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 33310, Шайківка) і в/ч 35020-В гарнізону "Біла". В обох військових частинах на озброєнні стоять бомбардувальники Ту-22М3М, спеціально переобладнані з Ту-22М3 для пуску ракет Х-32. Ми будемо посилено працювати, щоб зменшити можливості РФ виробляти зброю і продовжувати вести війну проти України", — заявили в "Атеш".

"АТЕШ" дізнався про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет Fullscreen
"Атеш" дізнався про проблеми росіян під час виробництва крилатих ракет

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що українські партизани провели успішний нічний рейд вулицями Москви, зокрема "Атеш" проник у військову частину Національної гвардії Росії, що розташована на вулиці Проєктований проїзд 4579, 56. Підпіллю вдалося відзняти кілька "цікавих матеріалів", їх уже передали Збройним силам України.

11 грудня в партизанському русі "Атеш" розповіли про розвідку військової частини Росгвардії в Котовську Тамбовської області. Партизанам вдалося завербувати російського офіцера зі стройової частини, він поділився важливими списками та інформацією. Також стало відомо, що частина підрозділів Росгвардіі задіяна у війні проти України, внаслідок чого втрати деяких із них сягають 70%.