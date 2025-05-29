"Пытались нас окружить: пулеметчик 128-й бригады рассказал о коротком бое с "кадыровцами"

Бойцы 128 бригады смогли отбить штурм "кадыровцев" на одном из направлений. Оккупанты зашли внезапно на их позиции и пытались окружить украинских защитников.

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Об этом рассказал боец 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Михаил с позывным "Волк".

Мужчина рассказывает, что как штурмовик неоднократно встречался лицом к лицу с российскими оккупантами, а однажды почти вплотную встретился с "кадыровцами", которые пришли штурмовать их позиции.

"Ближе всего видел россиянина в 10 метрах. И прошил его из пулемета, аж искры полетели. Это был "ахматовец". Тогда трое их пытались нас окружить, подобрались и заняли позиции под деревьями. Кстати, помню их позывные, потому что у нас были трофейные рации и слушали их. Скольких их убил? Не считал, да это и невозможно. Бывало, косишь их посадку в 200 метрах из пулемета, который имеет прицельную дальность полтора километра, то откуда знать, что там осталось?" — рассказал Вовк.

Боец 128-й бригады Михаил с позывным "Волк". 128 ОГШБр

Михаилу 31 год, он родом из села Горонда Мукачевского района. Срочную службу проходил в 2012-м в спецподразделении, которое называли "Караульные волки".

"У меня чуйка есть, могу несколько суток не спать и хорошо вижу ночью, поэтому Волк", — объяснил Михаил.

Мужчина на войне почти 10 лет. До этого был в АТО, на какое-то время демобилизовался и искал себя в гражданской жизни. Однако мирные профессии не зашли, постоянно тянуло на фронт, поэтому в 2017 году подписал контракт с ВСУ. Определенный период служил в одной из львовских бригад, а дальше перевелся в "родную" 128 ОГШБр и с тех пор непрерывно здесь. Сейчас Михаил служит в горно-штурмовой роте и является одним из самых опытных бойцов своего подразделения.

"У меня много специальностей — умею обращаться с БМП, когда-то даже на САУ (самоходная артиллерийская установка) работал, поэтому разбираюсь и в артиллерии. А здесь чаще всего с СПГ (станковый противотанковый гранатомет) и пулеметами — "покемоном" (пулемет Калашникова), ДШК (крупнокалиберный пулемет советского образца), Minimi (натовский ручной пулемет бельгийского производства), — рассказывает "Волк".

Михаила ждут с войны родители, а также жена и две приемные дочери. Они его самая большая мотивация.

"Жена сейчас работает за границей, она не хочет, чтобы все было только за мой счет. Так что мне с ней повезло. А за девочками присматривает теща. Они мне как родные. Жена и дочери из Одесской области, но после войны мы переедем в Закарпатье и будем жить у меня на Мукачевщине", — говорит военный.

Напомним, что боец 59-й бригады ВСУ Дмитрий Чавалах 2 месяца скрывался в оккупированном Херсоне после того, как его подразделение было разбито, а он получил ранения. Вызволяли его сотрудники СБУ.

Также сообщалось, что боец НГУ почти вслепую 3 суток добирался до точки эвакуации.