"Меня наградили посмертно": боец ВСУ более 2 месяцев скрывался в оккупации (видео)

Боец 59-й бригады ВСУ Дмитрий Чавалах 2 месяца скрывался в оккупированном Херсоне после того, как ого подразделение было разбито, а он получил ранения. Освобождали его сотрудники СБУ.

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Свою историю он рассказал "Армия TV".

Военнослужащий Дмитрий Чавалах накануне полномасштабной войны служил в армии и находился на Херсонщине. Он рассказывает, еще тогда он говорил, что их позиции находятся в невыгодном месте и в случае чего, они или попадут в окружение, или их просто "раскатают", что собственно потом и произошло.

"23 февраля получили команду получать боеприпасы. Мы получили боеприпасы и легли спать. В 4 утра услышали стрельбу, как работает артиллерия и пролетает авиация, в тот момент я понял, что что-то не то. Я даже не успел дать команду, как нас разбомбила авиация. Нам дали команду откатываться назад", — рассказывает Дмитрий.

Противостояли танкам с автоматами и РПГ

У бойцов тогда были автоматы, РПГ и стрелковое оружие, и когда на них пошла танковая колонна, они поняли, что ничего не смогут сделать. После того они попали в тактическое окружение, поэтому приняли решение прорываться через Антоновский мост.

"Мы этот мост буквально проползли на коленях и закрепились там", — рассказал военный.

Далее они попали под перекрестный огонь и из группы из 7 человек 6 получили ранения, среди них и Дмитрий. Один из бойцов получил 6 пулевых ранений, и сейчас он находится в плену.

Дмитрий запомнил, как его раненого вытащили из канавы возле Антоновского моста, и на этом его бой закончился. Дальше было все, как в тумане, потом он понял, что ему оказали помощь, и он находится в больнице. Впоследствии он позвонил маме, потому что ей уже успели сказать, что он погиб. Военный месяц находился в больнице и перенес 3 операции.

Однажды утром, находясь в больнице, он увидел российских оккупантов, которые зашли в больницу. На тот момент по городу уже стояли вражеские блокпосты и выискивали украинских военных. У Дмитрия не было документов, кроме тех, что в приложении "Дія" и он решил выбираться из больницы. Далее ему помогла волонтер из Киева и местный мужчина, который его прятал почти 2 месяца.

"Я на тот момент не знал, где линия фронта, выиграем мы или проиграем. Когда перебили провод и люди сидели без связи, люди выходили во двор, сидели и пели украинские песни. Также оттуда было видно прилеты по Чернобаевке. У меня тогда еще была информация, что некоторых моих ребят, с которыми я служил, попали в плен", — говорит Дмитрий.

Спецоперация СБУ и ССО

Впоследствии на его брата вышли сотрудники СБУ и связались с Дмитрием и устроили его эвакуацию из оккупированного Херсона. Они подъехали на бусе к подъезду, где он жил. По дороге они 5 раз меняли автомобиль. СБУ вывозило 6 человек. Их посадили в лодку и они переплыли Днепр.

"У меня ощущение было, что мы плыли вечно. В Николаеве нас встретил военный катер и нас забрал и доставили в Одесский порт. Там я услышал "Вас приветствует Служба безопасности Украины". Это был первый раз в моей жизни, когда я был рад, что я услышал слово "СБУ", — рассказывает Дмитрий Чавалах.

Представление на награду при жизни посмертно

Дмитрий рассказывает, что пока он не вышел на связь, его родные и командование считали его погибшим и даже подготовили документы для его награждения "посмертно".

"Представление было, я так понимаю, "посмертно". Само награждение президента, когда мне видео включали, я не обратил внимание на то, как он это сказал. Но вспомнил я об этом, когда уже приехал на подконтрольную территорию. Меня завезли в СБУ и там плакат был, где моя фотография и написано "награжден посмертно". Когда уже меня лично президент награждал, то уже наградили, как живого", — рассказывает Дмитрий Чавалах.

Мужчина говорит, что 12 лет своей жизни посвятил армии, а в гражданской жизни встретился с проблемой с трудоустройством. Он мечтает создать семью, завести детей и жить в мирной Украине.

Получил звание "Герой Украины"

Дмитрий Чавалах получил звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" (2 марта 2022) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

После реабилитации ВВК признала Чавалаха непригодным для продолжения военной службы. Он просил признать себя ограниченно годным и его документы были направлены в Киев, где подтвердили заключение о непригодности и снятие с воинского учета

Напомним, что на Харьковском направлении бойцы "Хартии" успешно эвакуировали бойца, который получил ранение. Для этого использовали наземный роботизированный комплекс.

Ранее сообщалось, что оккупанты из "Шторм-Z" выдавали себя за бойцов НГУ, как их разоблачили.