Имели украинские шевроны: оккупанты из "Шторм-Z" выдавали себя за бойцов ВСУ, как их разоблачили (видео)
На Купянском направлении на Харьковщине бойцы ГПСУ набрали в плен россиян из подразделения "Шторм-Z". Они пытались выдать себя за украинских защитников.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Так, группа россиян на Купянском направлении попали в плен к гранатометчикам 4-й комендатуры бригады "Месть" ГПСУ. Они пытались выдать себя за украинских военных.
"На них были нарукавные знаки Луганского отряда, однако оказалось, что это солдаты 25-го мотострелкового гвардейского полка — бывшие заключенные, ныне бойцы подразделения "Шторм-Z", — рассказали в ГПСУ.
Оккупантов обнаружили в яме, которая далеко чем напоминала блиндаж. Они имели некоторое оборудование и были с автоматами. Когда им приказали выйти, пытались выдать себя за пограничников Луганского пограничного отряда.
"Я спросил: "Кто такие"? Они: "Мы третий Луганский (Луганский пограничный отряд ГПСУ — ред.), третий Луганский, уходите, уходите. Здесь дроны летают", — рассказывает один из наших бойцов с позывным "Прапор".
Впрочем, выдал оккупантов их русский акцент и то, что они путались в "показаниях" и не могли назвать места своего проживания в Украине. Они также заявили, что изначально хотели сдаться.
"Но это сказки. Если у них есть радиостанция, еще и "паук" — большой провод на дереве — значит, ждали, прослушивали", — рассказывает гранатометчик с позывным "Прапор".
В конце концов россиян пленили и затем передали в соответствующие органы.
Напомним, что ранее бойцы 77 бригады ВСУ благодаря "деморализующим запискам", которые они разбрасывают по полю, захватили в плен российского оккупанта. Тот ее прочитал и бросил автомат.
Также сообщалось, что танкисты Северской танковой бригады дронами отбили у россиян трех пленных побратимов.