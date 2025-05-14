Имели украинские шевроны: оккупанты из "Шторм-Z" выдавали себя за бойцов ВСУ, как их разоблачили (видео)

На Купянском направлении на Харьковщине бойцы ГПСУ набрали в плен россиян из подразделения "Шторм-Z". Они пытались выдать себя за украинских защитников.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Так, группа россиян на Купянском направлении попали в плен к гранатометчикам 4-й комендатуры бригады "Месть" ГПСУ. Они пытались выдать себя за украинских военных.

"На них были нарукавные знаки Луганского отряда, однако оказалось, что это солдаты 25-го мотострелкового гвардейского полка — бывшие заключенные, ныне бойцы подразделения "Шторм-Z", — рассказали в ГПСУ.

Оккупантов обнаружили в яме, которая далеко чем напоминала блиндаж. Они имели некоторое оборудование и были с автоматами. Когда им приказали выйти, пытались выдать себя за пограничников Луганского пограничного отряда.

"Я спросил: "Кто такие"? Они: "Мы третий Луганский (Луганский пограничный отряд ГПСУ — ред.), третий Луганский, уходите, уходите. Здесь дроны летают", — рассказывает один из наших бойцов с позывным "Прапор".

Впрочем, выдал оккупантов их русский акцент и то, что они путались в "показаниях" и не могли назвать места своего проживания в Украине. Они также заявили, что изначально хотели сдаться.

"Но это сказки. Если у них есть радиостанция, еще и "паук" — большой провод на дереве — значит, ждали, прослушивали", — рассказывает гранатометчик с позывным "Прапор".

В конце концов россиян пленили и затем передали в соответствующие органы.

Напомним, что ранее бойцы 77 бригады ВСУ благодаря "деморализующим запискам", которые они разбрасывают по полю, захватили в плен российского оккупанта. Тот ее прочитал и бросил автомат.

Также сообщалось, что танкисты Северской танковой бригады дронами отбили у россиян трех пленных побратимов.