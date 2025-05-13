Прочитал и бросил автомат: бойцы ВСУ с помощью записки захватили в плен оккупанта (видео)

Бойцы 77 бригады ВСУ благодаря "деморализующим запискам", которые они разбрасывают по полю, захватили в плен российского оккупанта. Тот ее прочитал и бросил автомат.

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Об этом рассказал начальник разведки артдивизиона 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ДШВ с позывным "Порошок".

По его словам, на позиции зашли трое оккупантов. Их сразу заметили украинские защитники и "поздравили" сбросами FPV.

"Двое пошли на откат, а один пошел в сторону наших позиций. Но после двух прилетов FPV он нашел записку, которую мы ранее разбрасывали по полю. Периодически мы разбрасываем такие листовки, они деморализуют противника. Прочитал ее. Mavic подлетел к нему. Он бросил автомат и поднял руки", — говорит "Порошок".

Записка, которую нашел оккупант

Оккупанта довели до позиции и сопровождали еще одним ударным дроном, на случай, если он передумает дойти до плена. На месте его связали и допросили, а вечером приехала "коробочка" и его забрали.

Оккупант оказался бывшим осужденным из Московской области 2001 года рождения. В России был осужден за торговлю наркотиками.

"Он рад, что спасся, но раскаяния у него я не увидел. Эмоции у нас были серьезные, что мы взяли в плен дроном, как будто мы штурмовали позиции", — сказал "Порошок".

Напомним, что ранее операторы дронов ВСУ и ГПСУ отбили из плена оккупантов трех украинских бойцов, которых захватили 5 россиян.