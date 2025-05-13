Прочитав і кинув автомат: бійці ЗСУ за допомогою записки захопили в полон окупанта (відео)

Бійці 77 бригади ЗСУ завдяки "деморалізуючим запискам", які вони розкидають по полю, захопили в полон російського окупанта. Той її прочитав і кинув автомат.

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Про це розповів начальник розвідки артдивізіону 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ з позивним "Порошок".

За його словами, на позиції зайшли троє окупантів. Їх одразу помітили українські захисники і "привітали" скидами FPV.

"Двоє пішли на відкат, а один пішов в бік наших позицій. Але після двох прильотів FPV він знайшов записку, яку ми раніше розкидували по полю. Періодично ми розкидаємо такі листівки, вони деморалізують противника. Прочитав її. Mavic підлетів до нього. Він кинув автомата й підняв руки", — каже "Порошок".

Записка, яку знайшов окупант

Окупанта довели до позицію і супроводжували ще одним ударним дроном, на випадок, якщо він передумає дійти до полону. На місці його зв’язали та допитали, а ввечері приїхала "коробочка" і його забрали.

Окупант виявився колишнім засудженим з Московської області 2001 року народження. У Росії був засуджений за торгівлю наркотиками.

"Він радий, що врятувався, але розкаяння в нього я не побачив. Емоції в нас були серйозні,що ми взяли в полон дроном, наче ми штурманули позиції", — сказав "Порошок".

Нагадаємо, що раніше оператори дронів ЗСУ та ДПСУ відбили з полону окупантів трьох українських бійців, яких захопили 5 росіян.