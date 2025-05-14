Мали українські шеврони: окупанти зі "Шторм-Z" видавали себе за бійців ЗСУ, як їх викрили (відео)

На Куп'янському напрямку на Харківщині бійці ДПСУ набрали в полон росіян із підрозділу "Шторм-Z". Вони намагалися видати себе за українських захисників.

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Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Так, група росіян на Куп’янському напрямку потрапили в полон до гранатометників 4-ї комендатури бригади "Помста" ДПСУ. Вони намагалися видати себе за українських військових.

"На них були надрукавні знаки Луганського загону, однак виявилося, що це солдати 25-го мотострілецького гвардійського полку — колишні ув’язнені, нині бійці підрозділу "Шторм-Z", — розповіли в ДПСУ.

Окупантів виявили в ямі, яка далеко чим нагадувала бліндаж. Вони мали деяке обладнання і були з автоматами. Коли їм наказали вийти, намагалися видати себе за прикордонників Луганського прикордонного загону.

"Я спитав: "Хто такі"? Вони: "Мы третий Луганский (Луганський прикордонний загін ДПСУ — ред.), третий Луганский, уходите, уходите. Тут дроны летают", — розповідає один з наших бійців на позивний "Прапор".

Втім, видав окупантів їх російський акцент і те, що вони плуталися в "показах" і не могли назвати місця свого мешкання в Україні. Вони також заявили, що від початку хотіли здатися.

"Але це казки. Якщо у них є радіостанція, ще й "павук" — великий дріт на дереві — значить, чекали, прослуховували", — розповідає гранатометник із позивним "Прапор".

Зрештою росіян полонили і потім передали у відповідні органи.

Нагадаємо, що раніше бійці 77 бригади ЗСУ завдяки "деморалізуючим запискам", які вони розкидають по полю, захопили в полон російського окупанта. Той її прочитав і кинув автомат.

Також повідомлялося, що танкісти Сіверської танкової бригади дронами відбили у росіян трьох полонених побратимів.