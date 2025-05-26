"Мене нагородили посмертно": боєць ЗСУ понад 2 місяці переховувався в окупації (відео)

Боєць 59-ї бригади ЗСУ Дмитро Чавалах 2 місяці ховався в окупованому Херсоні після того, як його підрозділ був розбитий, а він отримав поранення. Визволяли його співробітники СБУ.

Related video

Свою історію він розповів "Армія TV".

Військовослужбовець Дмитро Чавалах напередодні повномасштабної війни служив у війську і перебував на Херсонщині. Він розповідає, ще тоді він говорив, що їхні позиції знаходяться у невигідному місці і у разі чого, вони або потраплять в оточення, або їх просто "розкатають", що власне потім і сталося.

"23 лютого отримали команду отримувати боєприпаси. Ми отримали боєприпаси і полягали спати. О 4 ранку почули стрілянину, як працює артилерія і пролітає авіація, в той момент я зрозумів, що щось не те. Я навіть не встиг дати команду, як нас розбомбила авіація. Нам дали команду відкочуватися назад", — розповідає Дмитро.

Протистояли танкам із автоматами та РПГ

У бійців тоді були автомати, РПГ і стрілецька зброя, і коли на них пішла танкова колона, вони зрозуміли, що нічого не зможуть зробити. Після того вони потрапили в тактичне оточення, тож ухвалили рішення прориватися через Антонівський міст.

"Ми цей міст буквально проповзли на колінах і закріпилися там", — розповів військовий.

Далі вони потрапили під перехресний вогонь і з групи з 7 чоловік 6 отримали поранення, серед них і Дмитро. Один із бійців отримав 6 кульових поранень, і зараз він перебуває у полоні.

Дмитро запам'ятав, як його пораненого витягнули з канави біля Антонівського мосту, і на цьому його бій закінчився. Далі було все, як в тумані, потім він зрозумів, що йому надали допомогу, і він перебуває у лікарні. Згодом він зателефонував мамі, бо їй вже встигли сказати, що він загинув. Військовий місяць перебував у лікарні і переніс 3 операції.

Одного ранку, перебуваючи в лікарні, він побачив російських окупантів, які зайшли до лікарні. На той момент по місту вже стояли ворожі блокпости і вишукували українських військових. В Дмитра не було документів, крім тих, що в додатку "Дія" і він вирішив вибиратися з лікарні. Далі йому допомогла волонтерка з Києва і місцевий чоловік, який його переховував майже 2 місяці.

"Я на той момент не знав, де лінія фронту, виграємо ми, чи програємо. Коли перебили провід і люди сиділи без зв'язку, люди виходили у двір, сиділи і співали українських пісень. Також звідти було видно прильоти по Чорнобаївці. У мене тоді ще була інформація, що деякі мої хлопці, з якими я служив, потрапили в полон", — говорить Дмитро.

Спецоперація СБУ і ССО

Згодом на його брата вийшли працівники СБУ і зв'язалися з Дмитром та влаштували його евакуацію з окупованого Херсона. Вони під'їхали бусом до під'їзду де він мешкав. Дорогою вони 5 разів змінювали автомобіль. СБУ вивозило 6 осіб. Їх посадили в човен і вони перепливли Дніпро.

"У мене відчуття було, що ми пливли вічно. У Миколаєві нас зустрів військовий катер і нас забрав та доправив до Одеського порту. Там я почув "Вас вітає Служба безпеки України". Це був перший раз в моєму житті, коли я був радий, що я почув слово "СБУ", — розповідає Дмитро Чавалах.

Подання на нагороду за життя посмертно

Дмитро розповідає, що поки він не вийшов на зв'язок, його рідні та командування вважали його загиблим і навіть підготували документи для його нагородження "посмертно".

"Подання було, я так розумію, "посмертно". Саме нагородження президента, коли мені відео вмикали, я не звернув увагу на те, як він це сказав. Але згадав я про це, коли вже приїхав на підконтрольну територію. Мене завезли в СБУ і там плакат був, де моя фотографія і написано "нагороджений посмертно". Коли вже мене особисто президент нагороджував, то вже нагородили, як живого", — розповідає Дмитро Чавалах.

Чоловік говорить, що 12 років свого життя присвятив армії, а у цивільному житті зустрівся з проблемою з працевлаштуванням. Він мріє створити родину, завести дітей і жити в мирній Україні.

Отримав звання "Герой України"

Дмитро Чавалах отримав звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" (2 березня 2022) — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Після реабілітації ВЛК визнала Чавалаха непридатним для продовження військової служби. Він просив визнати себе обмежено придатним і його документи були направлені в Київ, де підтвердили висновок про непридатність і зняття з військового обліку

Нагадаємо, що на Харківському напрямку бійці "Хартії" успішно евакуювали бійця, який отримав поранення. Для цього використали наземний роботизований комплекс.

Раніше повідомлялося, що окупанти зі "Шторм-Z" видавали себе за бійців НГУ, як їх викрили.