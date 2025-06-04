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Діджитал Російсько-українська війна

"Мисливець" на ворожі бомбери і FPV-дрони: ЗСУ використовуватимуть нові БПЛА Chief-1 (фото)

Оператор БПЛА керує українським дроном
Фото: Мінцифри | Chief-1 призначений уражати БПЛА або живу силу (ілюстративне фото)

Новий український дрон уражає цілі патронами зі шротом. Він легкий, але міцний та потужний.

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Про це 4 червня повідомила пресслужба Міністерство оборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотний авіаційний комплекс Chief-1. Нову розробку виробляють в Україні.

"Цей дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом", — пояснили у міністерстві.

До експлуатації ЗСУ допустили новий український дрон Chief-1 Fullscreen
Фото БПЛА Chief-1
Фото: Міноборони України

Вітчизняний Chief-1 може похизуватись:

  • легкою, але міцною рамою;
  • потужними двигунами;
  • високою маневровістю;
  • вдалою конструкцією для повітряного бою.

БПЛА типу Chief-1 оснащені системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Вони можуть стріляти як в ручному, так і в автоматичному режимі.

Серед потенційних цілей українського дрона такі:

  • FPV-дрони;
  • бомбери або дрони-бомбардувальники;
  • окремі зразки дронів-корегувальників і розвідних дронів.

Нагадаємо, 3 червня СБУ підірвала опори Кримського мосту. Удар могли завдати за допомогою підводного дрона українського виробництва "Марічка". Фокус розібрався, що про нього відомо.

Станом на 2 червня бійці бригади "Птахи Мадяра" за допомогою БПЛА перехопили понад 130 російських дронів. Серед "впольованих" цілей були баражувальні боєприпаси типу "Ланцет", Фокус розібрав характеристики цього безпілотника.