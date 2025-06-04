"Мисливець" на ворожі бомбери і FPV-дрони: ЗСУ використовуватимуть нові БПЛА Chief-1 (фото)
Новий український дрон уражає цілі патронами зі шротом. Він легкий, але міцний та потужний.
Про це 4 червня повідомила пресслужба Міністерство оборони з посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотний авіаційний комплекс Chief-1. Нову розробку виробляють в Україні.
"Цей дрон призначений для ураження літальних апаратів або живої сили супротивника з модуля ураження патронами зі шротом", — пояснили у міністерстві.
Вітчизняний Chief-1 може похизуватись:
- легкою, але міцною рамою;
- потужними двигунами;
- високою маневровістю;
- вдалою конструкцією для повітряного бою.
БПЛА типу Chief-1 оснащені системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі. Вони можуть стріляти як в ручному, так і в автоматичному режимі.
Серед потенційних цілей українського дрона такі:
- FPV-дрони;
- бомбери або дрони-бомбардувальники;
- окремі зразки дронів-корегувальників і розвідних дронів.
Нагадаємо, 3 червня СБУ підірвала опори Кримського мосту. Удар могли завдати за допомогою підводного дрона українського виробництва "Марічка". Фокус розібрався, що про нього відомо.
Станом на 2 червня бійці бригади "Птахи Мадяра" за допомогою БПЛА перехопили понад 130 російських дронів. Серед "впольованих" цілей були баражувальні боєприпаси типу "Ланцет", Фокус розібрав характеристики цього безпілотника.