Нападет ли Россия на Чернигов: сколько войск есть у России и реальна ли угроза

Спикер ОТГ "Северск" Вадим Мысник заявил о российском военном присутствии вдоль границы РФ с Черниговской областью. Фокус разобрался, будет ли нападение РФ на Черниговщину в ближайшее время, сколько войск РФ находится на границе и хватит ли России солдат для окружения Чернигова.

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На пограничье Черниговской области неспокойно. Каждый день фиксируются обстрелы войск РФ. 27 мая войска РФ атаковали 10 сел в трех пограничных общинах. Сбрасывали взрывчатку с БпЛА, применяли FPV-дроны, стреляли из минометов и ствольной артиллерии.

"Вдоль всей границы мы фиксируем военное присутствие. То есть они держат в напряжении и сковывают наши боевые подразделения, чтобы мы не перебрасывали (подразделения — ред.) на более горячие участки фронта", — рассказал в эфире телемарафона Мысник.

Какие силы РФ сейчас присутствуют на границе с Черниговской областью

По словам военного эксперта Олега Жданова российские войска присутствуют на границе с Черниговщиной с начала 2024 года для прикрытия собственной государственной границы. Наиболее стабильной остается Брянская область, где сосредоточено 10-11 тысяч российских военных, которые не меняли своей численности. В Курской области Россия наращивала группировку, что побудило Украину начать наступательную операцию на этой территории на основе разведданных. Зато в Белгородской области российские войска опередили Украину, начав наступление на Харьковскую область, где Силы обороны Украины проводят оборонительную операцию. В Брянской области активность врага ограничивается диверсионно-разведывательными действиями, в частности с участием 22-го отряда спецподразделения РФ. Украина проводит контрдиверсионную работу, чтобы предотвратить проникновение вражеских групп.

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По данным эксперта, ситуация в Брянской области остается относительно стабильной, без значительного наращивания войск:

"Сегодня ситуация там остается более-менее стабильной и без особых изменений в плане наращивания войск. Основные усилия российских войск сосредоточены в Курской и Белгородской областях, где ведутся активные боевые действия. Три российские приграничные области — Белгородская, Курская и Брянская — входят в зону ответственности российской группы войск "Север", которая формируется под командованием Ленинградского военного округа", — отметил эксперт.

Общая численность группировки "Север" составляет 125 тысяч человек. Основной целью России, по мнению эксперта, является создание буферной зоны глубиной 15-20 км вдоль украинской границы.

Последствия удара российского беспилотника по жилому дому во время массированного обстрела в Чернигове, март 2025 года Фото: Getty Images Последствия удара российского беспилотника по жилому дому во время массированного обстрела в Чернигове, март 2025 года Фото: Getty Images

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева пока нет данных, которые бы свидетельствовали о подготовке российского командования к полномасштабному вторжению из Беларуси на территорию Черниговщины. Среди этих признаков подготовки к наступлению, как развертывание полевых лагерей, медицинских учреждений, накопление боеприпасов и горюче-смазочных материалов, отсутствуют. Также нет достаточного количества российских войск в Беларуси, чтобы квалифицировать их как контингент вторжения. Основная угроза, по словам Снегирева, заключается в использовании трех авиационных баз Беларуси для операций ВКС РФ или запусков беспилотников в сторону Украины, в частности Черниговской области.

Дмитрий Снегирев очертил еще одну потенциальную силу на границе ЧВК "Вагнер", базирующейся в Беларуси. Ее численность оценивается в 2,5-3 тысячи человек.

"Для провокации на границе этого достаточно, но недостаточно для создания предпосылок даже для тактического характера успехов", — отметил эксперт.

Хватит ли армии РФ войск для нападения на Чернигов

Олег Жданов считает, что глубокие оперативные продвижения российских войск, например, на 100-150 км с целью захвата Чернигова, маловероятны из-за недостаточного количества войск. Эксперт подчеркнул, что для окружения крупного города, такого как Харьков, нужны значительно большие силы.

"Чтобы, например, окружить миллионный Харьков, надо не менее полумиллиона войска, чтобы взять его в осаду и затем начать штурм города", — отметил военный обозреватель. Соответственно для Чернигова российской армии необходимо иметь группировку не менее 200 тыс. солдат.

Сейчас, по данным эксперта, основные боевые действия сосредоточены на границе Белгородской и Харьковской областей, а также Курской и Сумской областей. В Брянской области, граничащей с Черниговщиной, активность врага ограничивается локальными боями и действиями диверсионных групп.