Мнения Переговоры Украины и РФ в Стамбуле
Летнее наступление Путина. Три весомые причины, которых не замечают западные аналитики
"Главное следствие переговоров — Путин выиграл время. При этом, выглядит так, что дальнейшая стратегия всех сторон будет оставаться неизменной", — считает исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко.
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- Все, что происходило последние недели, было театром для одного зрителя. Путин делал все от него зависящее, чтобы не вызвать взрыв гнева Трампа. Европейцы "загоняли" Трампа в угол, чтобы тот наконец взорвался. Часть республиканцев также, похоже поддержали европейцев. Но Трамп не взорвался. А затем начинается второй акт этой пьесы для одного зрителя.
- Каким будет этот акт? Путин будет снова играть в игру "переговоры срывает Украина и ЕС". Параллельно, по линии Дмитриева РФ продолжит делать заманчивые экономические предложения (если отбросить конспирологию, то очень похоже, что именно эти предложения, которые предусматривают миллиардные заработки уже сегодня, являются главным тормозом для "взрыва" Трампа).
- Европейцы, похоже, продолжат предыдущую тактику загона Трампа в ловушку. Напомню в очередной раз: все предложения Дмитриева невозможны без согласования ЕС. А Европа не будет рассматривать какие-либо послабления для России, пока не будет решен вопрос американских пошлин, вопрос безопасности (НАТО в Европе) и украинский вопрос. Единственное отличие второго акта от первого в стратегии европейцев — это потенциальное желание Ватикана играть более весомую игру. Следовательно, по этой линии могут активизироваться контакты в США.
- Закон Линдси Грэма, который, похоже, имеет шансы на запуск, как параллельный трек к мейнстриму Белого дома, имеет две существенные проблемы. Принятие этого закона, без предварительных договоренностей на Ближнем Востоке будет означать остановку переговоров с Китаем и ссору с Индией, которые являются главными покупателями российской нефти. Поэтому стоит смотреть за тем, как будут (будут ли) происходить переговоры США-Индия, США-Саудовская Аравия, США-ОАЭ, США-Израиль (особенно в контексте ядерной сделки с Ираном. Но даже если все пойдет по самому позитивному для нас сценарию, минимальный временной лаг для реализации этого закона — конец 2025 года. Но параллельно с этим надо смотреть на рейтинги Трампа и их корреляцию с отношением к РФ и Путину. Ухудшение рейтингов будет заставлять Белый дом быть более решительными.
- Отдельно хочу остановиться на "сенсационной" новости Bloomberg о том, что Путин болен летним наступлением и считает, что именно этим летом ему удастся сделать прорывы, хотя военные аналитики не понимают, на чем базируется этот оптимизм. Я об этом говорю уже пару месяцев, но западные аналитики не замечают еще три весомые причины, почему он хочет продолжения войны.
- А) путинский режим опирается на проактивное меньшинство (до трети населения), которое хочет полного уничтожения Украины. Остановка войны может привести к тому, что большая часть этих людей перейдет в реальную оппозицию. Что с этим делать пока Кремль не понимает;
- Б) внутриполитический блок Кремля только приступает к формированию системы, в которой ветеранов, которые будут возвращаться с фронта, будет контролировать не только ФСБ и МВД, но и сами ветераны. Осенью пройдет единый день голосования, где будет апробирована идея "каждый десятый депутат будет ветераном". Затем эту систему надо будет "апробировать и дорабатывать". Ранее чем к началу весны 2026 года Кириенко и Ко вряд ли скажут, что они готовы к возвращению людей. И это лишь один аспект подготовки к возвращению к миру;
- В) в России развернулась крупнейшая в истории (после 1917 года) кампания по национализации и реприватизации. Главных бенефициаров — шестеро (Чемезов, Кириенко, Ковальчуки, Ротенберги, Сечин, Патрушев), еще примерно 10 семей есть во втором эшелоне всей этой истории. Остановка войны означает как минимум замедление национализации. И я уверен, что эти люди из ближайшего круга Путина делают все, чтобы война не имела шансов на остановку.
Теперь о перспективах: я продолжаю считать, что следующее переговорное окно возможностей откроется не раньше конца 2025 года. При этом, я не исключаю, что к переговорам, возможно, будет подключен Китай в рамках переговоров в треугольнике США-ЕС-Китай.
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