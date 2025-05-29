Чи нападе Росія на Чернігів: скільки військ є у Росії та чи реальна загроза

Речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник заявив про російську військову присутність вздовж кордону РФ з Чернігівською областю. Фокус розібрався, чи буде напад РФ на Чернігівщину найближчим часом, скільки військ РФ перебуває на кордоні і чи вистачить Росії солдат для оточення Чернігова.

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На прикордонні Чернігівської області неспокійно. Щодня фіксуються обстріли військ РФ. 27 травня війська РФ атакували 10 сіл у трьох прикордонних громадах. Скидали вибухівку з БпЛА, застосовували FPV-дрони, стріляли з мінометів та ствольної артилерії.

"Вздовж всього кордону ми фіксуємо військову присутність. Тобто вони тримають у напрузі та сковують наші бойові підрозділи, щоб ми не перекидали (підрозділи — ред.) на більш гарячі ділянки фронту", — розповів в ефірі телемарафону Мисник.

Які сили РФ зараз присутні на кордоні з Чернігівською областю

За словами військового експерта Олега Жданова, російські війська присутні на кордоні з Чернігівщиною з початку 2024 року для прикриття власного державного кордону. Найбільш стабільною залишається Брянська область, де зосереджено 10–11 тисяч російських військових, які не змінювали своєї чисельності. У Курській області Росія нарощувала угруповання, що спонукало Україну розпочати наступальну операцію на цій території на основі розвідданих. Натомість у Бєлгородській області російські війська випередили Україну, розпочавши наступ на Харківську область, де Сили оборони України проводять оборонну операцію. У Брянській області активність ворога обмежується диверсійно-розвідувальними діями, зокрема за участю 22-го загону спецпідрозділу РФ. Україна проводить контрдиверсійну роботу, щоб запобігти проникненню ворожих груп.

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За даними експерта, ситуація в Брянській області залишається відносно стабільною, без значного нарощування військ:

"Сьогодні ситуація там залишається більш-менш стабільною і без особливих змін в плані нарощування військ. Основні зусилля російських військ зосереджені в Курській та Білгородській областях, де ведуться активні бойові дії. Три російські прикордонні області — Білгородська, Курська та Брянська — входять до зони відповідальності російської групи військ "Північ", яка формується під командуванням Ленінградського військового округу", — зазначив експерт.

Загальна чисельність угруповання "Північ" становить 125 тисяч осіб. Основною метою Росії, на думку експерта, є створення буферної зони глибиною 15–20 км уздовж українського кордону.

Наслідки удару російського безпілотника по житловому будинку під час масованого обстрілу в Чернігові, березень 2025 року Фото: Getty Images Наслідки удару російського безпілотника по житловому будинку під час масованого обстрілу в Чернігові, березень 2025 року Фото: Getty Images

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, наразі немає даних, які б свідчили про підготовку російського командування до повномасштабного вторгнення з Білорусі на територію Чернігівщини. Ознаки підготовки до наступу, як-от розгортання польових таборів, медичних установ, накопичення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, відсутні. Також немає достатньої кількості російських військ у Білорусі, щоб кваліфікувати їх як контингент вторгнення. Основна загроза, за словами Снєгирьова, полягає у використанні трьох авіаційних баз Білорусі для операцій ВКС РФ або запусків безпілотників у бік України, зокрема Чернігівської області.

Дмитро Снєгирьов окреслив ще одну потенційну силу на прикордонні — ПВК "Вагнер", що базується в Білорусі. Її чисельність оцінюється у 2,5–3 тисячі осіб.

"Для провокації на кордоні цього достатньо, але недостатньо для створення передумов навіть для тактичного характеру успіхів", — зазначив експерт.

Чи вистачить армії РФ військ для нападу на Чернігів

Олег Жданов вважає, що глибокі оперативні просування російських військ, наприклад, на 100–150 км із метою захоплення Чернігова, є малоймовірними через недостатню кількість військ. Експерт підкреслив, що для оточення великого міста, як-от Харків, потрібні значно більші сили.

“Щоб, наприклад, оточити мільйонний Харків, треба не менш пів мільйона війська, щоб взяти його в облогу і потім почати штурм міста", — зазначив військовий оглядач. Відповідно для Чернігова російській армії необхідно мати угрупування не менш ніж 200 тис. солдатів.

Наразі, за даними експерта, основні бойові дії зосереджені на кордоні Бєлгородської та Харківської областей, а також Курської та Сумської областей. У Брянській області, що межує з Чернігівщиною, активність ворога обмежується локальними боями та діями диверсійних груп.