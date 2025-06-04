Росіяни наближаються до Сум: просування ворога на півночі України та до чого тут Запоріжжя

Російські сили продовжують просування у напрямку Сум. Окуповані нові села — Андріївка та Водолаги. Опитані Фокусом експерти зазначають: головна мета ворога — досягти дистанції для ударів по місту FPV-дронами та змусити Україну перекидати резерви з інших напрямків.

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З останніми даними DeepState, ворог скорочує відстань до Сум — окупував Андріївку та Водолаги, а також просунувся біля Яблунівки та Диліївки.

Напередодні, 3 червня, російські сили окупували село Костянтинівка та просунулися в напрямку населених пунктів Кіндратівка та Олексіївка.

За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState Романа Погорілого після боїв за Костянтинівку наразі незрозуміло, чи повністю зайняли Кіндратівку, чи ще ні.

"За попередніми даними — так, вони там є. Але наразі ми це уточнюємо, бо по них працює артилерія, наші екіпажі вже підтягнулися. Яблунівка — ще один населений пункт, ситуація з яким тривожна. Ворог вже підійшов майже впритул, але наразі лише фіксується в полях і посадках навколо. Чи вдасться їм зайти — залежить від того, як спрацюють наші бійці", — каже Фокусу Погорілий.

Олексіївка — це вже «червона зона» в північній частині села. За словами аналітика, росіяни активно туди заходять і дуже багато піхоти.

"Поведінка ворога як у тарганів — лізуть і лізуть. Тож село фактично під загрозою окупації, зараз ми уточнюємо, чи вдалося їх зупинити. Вони вже вдерлися до села, фіксуються, намагаються закріпитися, але наші теж почали активно працювати по них. Погода трохи покращилася — розвиднілося, тож є змога краще бачити й точніше працювати. Але справа навіть не стільки в самих селах — ключове питання зараз у відстанях. Ворог намагається вийти на рубіж у 20–25 км до ключових цілей, зокрема до Сум", — продовжує Погорілий.

У росіян було кілька спроб зайти на висоти в північній частині Сумщини, звідки потенційно можна здійснювати обстріли по самому місту.

Просування ЗС РФ по Сумщині: цілі ворога

На думку військового експерта Олега Жданова, росіяни, ймовірно, намагатимуться просунутися до траси Суми–Суджа. Ця траса може бути використана як оборонний рубіж — подібне вже не раз застосовувалося як українською стороною, так і російською.

"Є ймовірність, що вони будуть просуватися або до самої траси, або до річки Снагость. Вона проходить уздовж таких населених пунктів, як Хотінь, Писарівка, Храпівщина. Там і річка, і траса — географічно вигідні рубежі. Ймовірно, росіяни намагатимуться вийти саме на цю лінію, а ми — зупинити їх на підході", — каже Фокусу Жданов.

Проте, на думку Романа Погорілого, зазначена траса не стоїть головною ціллю ворога. Юнаківка, яка є ключовим вузлом на лінії Суми-Юнаківка-Суджа хоча і лишається під увагою ворога, все ще "тримається".

"Ворог намагається прорватися з північної околиці, але не може закріпитися, бо самі ж зруйнували село настільки, що там немає де ховатися. Росіяни пробують туди зайти, але наразі там ситуація не така критична, як на інших ділянках. Наші сили поки що стримують тиск. Але загалом ворог лізе з усіх боків, тому передбачити, чим усе це завершиться, поки неможливо", — каже аналітик.

Експерти сходяться на думці, що першочергово росіяни намагаються дістатися відстані у 20-25 км до Сум аби застосовувати FPV-дронів на місто.

"Проблема в тому, що вже з району Писарівки ворог може діставати до міста Суми як дронами, так і частково артилерією. Відстань — близько 25 км — цілком дозволяє застосовувати FPV-дрони. Насправді, сьогодні дрони працюють навіть на 30–40 км", — каже Жданов.

Наступ росіян на Суми як відволікальний маневр

Військовий експерт вважає, що важливо дивитися на ситуацію в ширшому контексті.

"Наприклад, наші спецслужби активно працюють у Запорізькій області: підривають ешелони, залізницю, створюють блекаути. Це вказує на спробу зірвати підготовку противника — до наступу чи накопичення боєприпасів.

Цілком імовірно, що ситуація на Сумщині є частиною ширшої стратегії. Наприклад, так само як ми заходили в Курську область, щоб зірвати наступ росіян на Донбасі, зараз вони можуть тиснути на Суми, щоб змусити нас перекидати резерви з півдня. Якщо ми кинемо війська на північ, це відкриє можливість для ворога почати наступ у Запорізькій області. Саме на це, вочевидь, розрахунок", — висловив думку Жданов.

Проте, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі Дмитро Жмайло у розмові з Фокусом зазначив, що цілі росіян в Сумській області — це по максимуму захопити територію, щоб те, що озвучила російська влада про створення буферної зони у Сумській області, виглядало як реалістичний план.

"Чому вони взагалі змогли зайти на нашу територію? Ось ці просування, які ми зараз бачимо, вони окуповували місяць завдяки декільком факторам. По-перше, масове застосування КАБів, яки б'ють не точно, тому що ми збиваємо їхні розвідувальні дрони "Зали" та "Орлани", але за рахунок масовості на обмеженій площі російська авіація там усе зрівняла із землею. І тому позицій просто не стало — через це доводиться відходити далі. Також варто відзначити масове застосування дронів на оптоволокні", — каже експерт.

У той же час, експерти вважають, що наразі малоймовірно, що росіяни мають конкретний план прориву безпосередньо на Суми.

Нагадаємо, Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотний авіаційний комплекс Chief-1. БПЛА оснащені системами автоматичного розпізнавання та досягнення оптимальної дистанції для ураження цілі.

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