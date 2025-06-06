Оккупация всех территорий по Днепру и не только: у Зеленского раскрыли масштабный замысел РФ

В Офисе президента рассказали, что на 2026 год Кремль имеет еще более амбициозные планы, чем на этот. Экс-директор аналитического отдела ЦРУ Джордж Биби предположил, что Белый дом не до конца понимает, какое именно мирное соглашение хочет предложить президент России Владимир Путин.

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Об этом говорится в материале Politico, опубликованном 6 июня.

"Даже в то время, как президент Дональд Трамп пытается склонить Москву к мирным переговорам, Россия имеет экспансивные планы по дальнейшей оккупации участков территории, которые могут отрезать Украину от Черного моря", — заявила делегация украинских чиновников.

Журналисты получили данные украинской разведки, которые указывают на стремление РФ расширить свое присутствие на востоке. Заместитель руководителя ОП полковник Павел Палиса уточнил, что речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей осенью перед созданием "буфера" вдоль северной границы до конца года.

Планы врага на 2026 год — еще более амбициозные. По словам Палисы, Путин хочет оккупировать все украинские земли к востоку от Днепра. Кроме того, Кремль рассчитывает на захват Одесской и Николаевской областей, чтобы отрезать Украину от Черного моря, критически важного для экспорта зерна.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", — подчеркнул полковник.

В издании отметили, что непонятно, каковы шансы России достичь этих целей. Продвижение ВС РФ на передовой медленное, но враг изо всех сил пытается добиться территориальных достижений. По прогнозам военных аналитиков, темп наступления оккупантов увеличится летом, чтобы усилить давление, но России будет сложно поддерживать его таким до 2026 года. Намерения заканчивать войну страна-агрессор не показывает.

Западные чиновники тоже неоднократно отмечали, что разведданные не указывают на отказ Путина от своих главных целей: навсегда привязать Украину и заключить сделку с Западом, пересмотрев архитектуру безопасности в Украине. Об этом, как сообщается, и говорят в Москве, когда напоминают о решении "первопричин" конфликта.

Бывший директор аналитического отдела ЦРУ по России Джордж Биби подчеркнул, что Россия хочет сделки, но не с Украиной. В стране-агрессоре видят в этом "долговременное геополитическое перетягивание каната" с США. Свои требования для прекращения войны Кремль представил в своем меморандуме: международное признание аннексии Крыма и еще четырех частично оккупированных областей Украины, отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ВСУ.

"Я не уверен, что Вашингтон полностью понимает, какую сделку ищут россияне", — подытожил Биби.

Напомним, в DeepState сообщили, что ВС РФ начали наступление на Малиновку в Запорожской области. Ранее этот участок был одним из самых спокойных на фронте.

5 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ожидал "жесткого осуждения" спецоперации СБУ "Паутина" со стороны США. В украинском МИД посоветовали Владимиру Путину "прекратить ныть".