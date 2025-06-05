Трамп разочаровал: в Кремле ожидали, что США "жестко осудят" атаку СБУ, — Песков

Во время разговора президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом зашла речь о спецоперации "Паутина", но ответ республиканца не оправдал ожиданий. В украинском МИДе посоветовали России "прекратить ныть".

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Комментарий спикера президента России Дмитрия Пескова опубликовали 5 июня в "Коммерсантъ".

"Во время телефонного разговора Дональд Трамп сказал, что не имел информации. Но если говорить в целом о международной оценке, мы бы предпочли услышать жесткое осуждение этого теракта", — заявил он.

Песков подчеркнул, что РФ будет учитывать на мирных переговорах то, что "киевский режим" якобы становится террористическим.

"Но вчера наш министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что несмотря на это, надо поддерживать контакты на рабочем уровне. Это мнение поддержал президент Владимир Путин", — отметил в то же время он.

В ТАСС передали, что Песков также подтвердил предупреждение Путина во время разговора с Трампом об ответе на спецоперацию "Паутина". Детали представитель Кремля не уточнил, подчеркнув, что Россия ответит так, как посчитают целесообразным ее военные.

Представитель Путина также сказал, что у лидеров есть понимание о необходимости личной встречи, но она должна быть должным образом подготовлена.

Украина обвинила Путина в нытье

Украинское министерство иностранных дел опубликовало ответ на "жалобы российского диктатора" относительно ударов Сил обороны по РФ, отметив, что враг снова путает причину и последствия.

В МИД объяснили, что Россия была официально признана Генассамблеей ООН страной, совершающей агрессию против Украины. Международным правом предусмотрено право на самооборону, и территориальных ограничений здесь нет. Следовательно, удары по военным целям в РФ с целью защиты от террора — законны. Мало того, в отличие от российских атак, они являются актами самозащиты, а не агрессии.

В министерстве заверили, что Украина придерживается норм международного гуманитарного права и избегает жертв среди гражданских. Зато ВС РФ бьют в основном именно по мирным жителям, пытаясь убить как можно больше гражданских. Киев три месяца назад согласился на полное и безусловное перемирие, это предложение — до сих пор актуально. Кремль же упорно отказывается от прекращения огня и выдвигает ультиматумы.

"Поэтому Путину надо прекратить ныть об украинских ударах по его самолетам и взамен согласиться на по крайней мере 30-дневное прекращение огня, отказаться от нереалистичных ультиматумов, перестать прятаться от встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и начать добросовестные переговоры для установления справедливого и устойчивого мира. Украина к этому готова. Только Россия тянет время и ищет поводов продолжать войну", — подытожили в МИД.

Напомним, в Axios со ссылкой на источники сообщили, что президент США Дональд Трамп назвал спецоперацию СБУ "достаточно сильной" и считает ее крутой. Он сравнил атаку с нападением чихуахуа на большую собаку, в результате последний получает реальные травмы.

3 июня о спецоперации "Паутина" высказался спецпредставитель президента США Кит Келлог. Он предупредил об эскалации, но признал психологическое влияние атаки и ее значение для восприятия позиций Украины.