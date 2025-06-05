Трамп розчарував: у Кремлі очікували, що США "жорстко засудять" атаку СБУ, — Пєсков

Під час розмови президента РФ Володимира Путіна з американським лідером Дональдом Трампом зайшла мова про спецоперацію «Павутина», але відповідь республіканця не виправдала очікувань. В українському МЗС порадили Росії «припинити скиглити».

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Коментар речника президента Росії Дмитра Пєскова опублікували 5 червня у "Коммерсантъ".

"Під час телефонної розмови Дональд Трамп сказав, що не мав інформації. Але якщо говорити загалом про міжнародну оцінку, ми б воліли почути жорстке засудження цього теракту", — заявив він.

Пєсков підкреслив, що РФ враховуватиме на мирних переговорах те, що "київський режим" нібито стає терористичним.

"Але вчора наш міністр закордонних справ Сергій Лавров сказав, що попри це, треба підтримувати контакти на робочому рівні. Цю думку підтримав президент Володимир Путін", — зауважив водночас він.

У ТАСС передали, що Пєсков також підтвердив попередження Путіна під час розмови з Трампом про відповідь на спецоперацію "Павутина". Деталі представник Кремля не уточнив, наголосивши, що Росія відповість так, як вважатимуть за доцільне її військові.

Речник Путіна також сказав, що у лідерів є розуміння про потребу особистої зустрічі, але вона має бути належним чином підготовлена.

Україна звинуватила Путіна у скигленні

Українське міністерство закордонних справ опублікувало відповідь на "скарги російського диктатора" щодо ударів Сил оборони по РФ, наголосивши, що ворог знову плутає причину й наслідки.

У МЗС пояснили, що Росія була офіційно визнана Генасамблеєю ООН країною, що вчиняє агресію проти України. Міжнародним правом передбачене право на самооборону, і територіальних обмежень тут немає. Отже, удари по військових цілях у РФ з метою захисту від терору — законні. Мало того, на відміну від російських атак, вони є актами самозахисту, а не агресії.

У міністерстві запевнили, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та уникає жертв серед цивільних. Натомість ЗС РФ б’ють здебільшого саме по мирних мешканцях, намагаючись вбити якомога більше цивільних. Київ три місяці тому погодився на повне й безумовне перемир’я, ця пропозиція — досі актуальна. Кремль же вперто відмовляється від припинення вогню й висуває ультиматуми.

"Тож Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну", — підсумували у МЗС.

Нагадаємо, в Axios з посиланням на джерела повідомили, що президент США Дональд Трамп назвав спецоперацію СБУ "досить сильною" та вважає її крутою. Він порівняв атаку з нападом чихуахуа на більшу собаку, в результаті останній отримує реальні травми.

3 червня про спецоперацію "Павутина" висловився спецпредставник президента США Кіт Келлог. Він попередив про ескалацію, але визнав психологічний вплив атаки і її значення для сприйняття позицій України.