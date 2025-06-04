"Суттєво підвищує рівень ризику": Келлог висловився про спецоперацію "Павутина"

Спецпредставник Кіт Келлог назвав атаку СБУ серйозним ударом. Він наголосив, що Україна не збирається вивішувати білий прапор і демонструє це.

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Про це спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив в інтерв'ю Fox News 3 червня.

З його слів, атаки під час війни, спрямовані на "частину національної системи виживання противника", а саме його "ядерну тріаду", суттєво підвищують рівень ризику.

Келлог наголосив, що реакцію Кремля в цій ситуації передбачити неможливо. Він зауважив, що саме цього США намагаються уникнути, адже досягнення цієї точки — небажане.

Спецпредставник Дональда Трампа визнав, що психологічний вплив спецоперації "Павутина" — значно серйозніший, ніж матеріальні втрати ЗС РФ внаслідок удару дронів по бомбардувальниках.

"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу. Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже: "Ми теж можемо грати в цю гру"", — додав Келлог.

Спецоперація "Павутина": деталі

Подробиці реалізованої 1 червня операції розкрив голова СБУ Василь Малюк. "Павутину" готували понад півтора року, дрони атакували одразу чотири аеродроми РФ — "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

В один день СБУ знищила рекордну кількість ворожої авіації, загалом було уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет — понад 40 літаків. Серед них були А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Для удару в Росію переправили FPV-дрони та мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ безпілотники заховали у будиночки, які встановили на вантажівки. У потрібний момент дахи цих будиночків розкрилися, і БПЛА полетіли до бомбардувальників.

Нагадаємо, у The New York Times з посиланням на джерела передавали, що Україна не попереджала завчасно адміністрацію Дональда Трампа про спецоперацію "Павутина". Окрім того, що витік загрожував би наслідками, Білий дім був би проти.

Спецоперацію "Павутина" також прокоментувала прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт. Вона ухилилась від відповіді на запитання, як ставиться до атаки президент США Дональд Трамп, підкресливши, що він "старанно працює" над мирним розв’язанням конфлікту.