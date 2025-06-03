Кремль все ще "в шоку": Росії нема чим "крити" спецоперацію СБУ, — BILD

Масована атака дронів по аеродромах вглибині Росії не лише викликала інтерес до деталей «Павутини», але й спричинила обговорення можливих наслідків. Однак іноземні експерти вважають, що помсти президента РФ Володимира Путіна боятись не слід — йому немає чим відповісти.

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Про це йдеться у матеріалі німецького видання BILD від 3 червня.

Внаслідок спецоперації "Павутина", реалізованої 1 червня, було пошкоджено або знищено понад 40 російських літаків. Серед них — стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-95, а також щонайменше один ДРЛВ А-50.

"Росія перебуває в шоку, російські військові зазнали несподівано сильного удару. Путін намагатиметься применшити це, щоб не виглядати слабким. Втрачені бомбардувальники послаблюють повітряну війну Путіна і його потенціал загрози", — пояснив експерт з питань безпеки, який працював консультантом у Міністерстві оборони Німеччини, Ніко Ланге.

З його слів, раніше ЗС РФ вже влаштували серію жорстоких обстрілів України. Обстріли Києва та інших міст тривали три ночі поспіль. Тепер ворогу немає чим "крити" неочікувану спецоперацію СБУ.

Інфографіка щодо спецоперації "Павутина" Фото: Bild

"У Росії немає секретних резервів або диво-зброї, за допомогою якої вона могла б відповісти. Ми продовжимо бачити те, що Росія робить роками — безпілотні й ракетні атаки на українське цивільне населення", — підкреслив аналітик.

Американський експерт і ексрадник Ради національної безпеки США Пітер Раф підтвердив, що РФ вже застосовує проти України усе, що має. До удару зброєю масового знищення Путін не готовий через потенційні наслідки, тож жодного "козиря" у запасі він не має.

Один з найвідоміших німецьких експертів з питань Росії та безпеки Томас Єгер наголосив, що війна вже ведеться на "дуже високому рівні ескалації", тому масштабування конфлікту ані по горизонталі, ані по вертикалі не варто. Окрім того, він нагадав, що ЗС РФ неодноразово здійснювали масовані атаки й продовжували б це робити.

Австрійський науковець, який досліджує військові структури у Східній Європі, Густав Ґрессель погодився, що пропаганда Росії намагається применшити атаку дронів СБУ. За його оцінкою, не виключені "важкі авіаудари для демонстрації сили" у відповідь. Він зауважив, що зараз здебільшого ЗС РФ запускають "Шахеди" для виснаження української ППО, а "у великому масштабі" покладаються на винищувальну авіацію.

У ЗМІ додали, що також Росія розпочала наступ на Сумщині, але операція була запланована завчасно. Про це свідчать повідомлення про скупчення понад 50 тисяч окупантів. Ворог місяцями готувався до спроби просування.

Нагадаємо, у соцмережах зробили візуалізацію спецоперації "Павутина". СБУ сховала дрони у дерев’яних "будиночках" на вантажівках, щоб непомітно доправити БПЛА до ворожих аеродромів.

3 червня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив у помсту за "Павутину" знищенням українців і підривом цілей. Він пообіцяв "неминучу відплату".