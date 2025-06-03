Все підірвуть та усіх ліквідують: Медведєв пригрозив Україні через удар по авіабазах РФ

Експрезидент та заступник глави Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв у відповідь на удар по авіабазах РФ пригрозив винищити усіх українців та підірвати усі потрібні росіянам цілі. Крім того, топчиновник Кремля відгукнувся на переговори у Стамбулі і пояснив, чому це крок до перемоги.

Related video

Зранку 3 червня реакція Медведєва на удар по авіабазах РФ з'явилась у Telegram-каналі топчиновника.

Представник Кремля найперше звернувся до росіян, які "переживають" через дії українців. Він пообіцяв, що відбудеться "неминуча відплата". Після того Медведєв навів дві тези, які порадив пам'ятати населенню РФ. Перша теза — продовжуються бойові дії, триває наступ РФ, під час якого все "висадять у повітря" та ліквідують "тих, хто повинен бути винищений". Друга теза — переговори у Стамбулі повинні принести перемогу Москви й при цьому не передбачається ніяких компромісів. Заступник глави радбезу РФ згадав російський меморандум, у якому викладені умови капітуляції України: на його думку, "сенс" цього документа — у "повному знищенні нацистської влади".

Удар по авіабазах РФ - реакція Медведєва на операцію "Павутина" Фото: Скриншот

Президент РФ Володимир Путін поки що публічно не реагував на події на авіабазах РФ.

Удар по авіабазах РФ — деталі операції "Павутина"

Зазначимо, 1 червня у РФ вибухнуло на чотирьох авіабазах і, як заявив президент України Володимир Зеленський, росіяни могли втратити 34% російських стратегічних бомбардувальників. Вибухи — наслідок реалізації операції "Павутина", яку 18 місяців готувала СБУ. По авіації РФ відпрацювало 117 дронів, сказав президент. Журналіст Юрій Бутусов написав, що на російську територію провезли 150 безпілотників та 300 боєзарядів. На фото та відео з місця подій — хмари диму на авіабазах "Оленья" (Мурманськ), "Дягилево" (Рязань), "Іваново" (Іваново), "Белая" (Іркутськ). Планували також вдарити по авіабазі "Українка" в Амурській області, але там план не спрацював.

На порталі Defense Express розповіли, що удари по авіабазах РФ завдали дронами "Оса" української компанії First Contact. Безпілотники здатні рухатись зі швидкістю до 150 км/год та нести боєзаряд вагою до 3,3 кг, написали експерти.

Тим часом 2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та РФ щодо перемир'я або завершення війни. Під час переговорів Кремль передав Києву меморандум, у якому вкотре виклав умови капітуляції України. Серед традиційних умов Кремля: вихід ЗСУ з Запорізької та Херсонської областей, зменшення армії, відмова від НАТО, повернення русифікації.

Глава української делегації Рустем Умєров озвучив домовленості, до яких можуть дійти згоди. Зі слів посадовця, ідеться про повернення 6 тис. загиблих воїнів та обмін усіх полонених, яким менше як 25 років.

Нагадуємо, 3 червня Генштаб ЗСУ опублікував перший офіційний звіт про результати удару по авіабазах РФ 1 червня.