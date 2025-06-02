Обмін важкокопораненими за формулою "всіх на всіх": Умеров назвав головні успіхи переговорів у Стамбулі (відео)

Росія і Україна на переговорах у Стамбулі домовилися обмінятися всіма тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими.

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Про це сказав міністр оборони України Рустем Умеров на брифінгу за підсумками переговорів.

Друга категорія — це молоді бійці віком від 18 до 25 років. Їх також обміняють за принципом "всіх на всіх". Також сторони домовилися повернути обопільно 6 000 тіл загиблих військових.

Українська сторона надала список сотень дітей, депортованих до Росії з окупованих територій. За словами Умерова, це питання є пріоритетом для України.

"Якщо РФ дійсно виступає за мир, повернення хоча б половини дітей зі списку стало б позитивним сигналом", — зауважив міністр.

Третім пунктом зустрічі стала організація зустрічі лідерів двох воюючих країн, де можуть вирішитися ключові питання. До діалогу можливе залучення американського президента Дональда Трампа.

Українські переговірники запропонували провести зустріч президентів України і Росії в період між 20 і 30 червня. Київ також готується протягом тижня вивчити представлений делегацією Росії в Стамбулі меморандум щодо завершення війни.

Нагадаємо, переговори в Стамбулі 2 червня за часом були вдвічі коротшими, ніж перший раунд 16 травня. Делегації двох країн сьогодні покинуть Стамбул.

Україна раніше погоджувалася на поетапне зняття санкцій з Росії. Заморожені активи агресора мають піти на відновлення України.