Обмен тяжелоранеными по формуле "всех на всех": Умеров назвал главные успехи переговоров в Стамбуле (видео)

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились обменяться всеми тяжелоранеными и тяжелобольными военнопленными.

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Об этом сказал министр обороны Украины Рустем Умеров на брифинге по итогам переговоров.

Вторая категория — это молодые бойцы возрастом от 18 до 25 лет. Их также обменяют по принципу "всех на всех". Также стороны договорились вернуть обоюдно 6 000 тел погибших военных.

Украинская сторона предоставила список сотен детей, депортированных в Россию с оккупированных территорий. По словам Умерова, данный вопрос является приоритетом для Украины.

"Если РФ действительно выступает за мир, возврат хотя бы половины детей из списка стало бы позитивным сигналом", — заметил министр.

Третьим пунктом встречи стала организация встречи лидеров двух воюющих стран, где могут решиться ключевые вопросы. К диалогу возможно привлечение американского президента Дональда Трампа.

Украинские переговорщики предложили провести встречу президентов Украины и России в период между 20 и 30 июня. Киев также готовится в течение недели изучить представленный делегацией России в Стамбуле меморандум по завершению войны.

Напомним, переговоры в Стамбуле 2 июня по времени были вдвое короче, чем первый раунд 16 мая. Делегации двух стран сегодня покинут Стамбул.

Украина ранее соглашалась на поэтапное снятие санкций с России. Замороженные активы агрессора должны пойти на восстановление Украины.