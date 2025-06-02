Переговоры РФ и Украины в Стамбуле закончились: о чем договорились стороны (видео)

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле обменялись мнениями об урегулировании войны и готовят новый обмен военнопленными.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "Бухарестской девятки" в Вильнюсе.

По итогам предыдущей встречи в Стамбуле Украина и РФ провели обмен по формуле "1000 на 1000". Зеленский сказал, что ждет полный отчет о переговорах от министра обороны Рустема Умерова.

Российская сторона дополнительно уведомляет об обмене документами с условиями прекращения огня. Фактически речь может идти о передаче Украине российского меморандума.

Умеров в коротком заявлении сказал, что на переговорах сегодня обсуждалось прекращение огня. Украина также настаивала на освобождении всех пленных и возвращении гражданских. Третье требование – немедленное освобождение студентов.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, во время переговоров в Стамбуле украинская сторона передала российской список детей, которых нужно вернуть.

"Речь идет о сотнях детей, которых РФ незаконно депортировала, принудительно переместила или удерживает на временно оккупированных территориях. В марте на встрече в Джидде мы подтвердили готовность к 30-дневному прекращению огня с гуманитарной составляющей", — пояснил он.

Переговоры России и Украины в Стамбуле: что известно

Переговоры в Стамбуле 2 июня продолжались около часа и шли на русском языке. То есть они были вдвое короче, чем первый раунд 16 мая, сообщили источники агентства ТАСС.

Известно, что продолжения переговоров представителей России и Украины сегодня не будет, делегации улетят.

Напомним, накануне второго раунда переговоров в Стамбуле в сети появился документ "Рамка переговоров между Украиной и Россией" из 5 пунктов.

Фокус ранее описывал условия, которые Украина и РФ везли на мирные переговоры в Стамбуле. Киев просил установить полное всеобъемлющее прекращение огня.