Новый раунд переговоров: какие условия в Стамбул везут делегации Украины и РФ, детали

Новая встреча между делегациями Украины и РФ по вопросу мирных переговоров состоится в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Пока обнародованы публично только предложения Киева, с чем прибудет в Турцию российская сторона — пока неизвестно.

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Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Новая встреча между украинской и российской делегацией состоится в понедельник, 2 июня, в 13:00 по местному времени. Местом встречи будет стамбульский дворец "Чираган", о чем сообщают российские СМИ.

Сейчас украинская сторона не подтвердила факт прибытия в Стамбул и начала нового раунда переговоров. На момент публикации такой информации от украинских чиновников не было озвучено.

Что известно о предложениях Украины

Журналисты Reuters пишут, что в основе рамки переговоров будет пять основных пунктов — условия начала переговоров, условия по прекращению огня, выполнение и реализация всеобъемлющего прекращения огня, вопрос обмена военнопленных, а также предстоящая встреча лидеров.

По условиям предложений украинской стороны, должно быть установлено полное всеобъемлющее прекращение огня на время переговоров и реализация гуманитарных миссий. Далее предполагается возвращение незаконно перемещенных или похищенных из Украины детей, а также осуществление обмена по формуле "всех на всех", после чего планируется реализовать встречу лидеров обеих стран.

Среди предложений также предотвращение будущей агрессии РФ против Украины и наличие гарантий безопасности с привлечением международного сообщества. В украинской дорожной карте указано признание текущей линии фронта как "отправной точки для проведения переговоров".

Также украинская сторона настаивает на отсутствии ограничений на численность ВСУ, непризнании российского суверенитета над временно оккупированными территориями и о выплате репараций Украине.

Пока текст российских предложений на предстоящих переговорах в Стамбуле остается неизвестным.

Ранее сообщалось, какие требования выдвинула Украина к РФ. Киев предлагает полное прекращение огня на суше, на море и в воздухе. За выполнением договоренностей должны следить международные наблюдатели.

Впоследствии стало известно, что Путин готов встретиться с президентом Украины. Представитель главы Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ готов к переговорам на высшем уровне, однако только после достижения конкретных результатов на уровне делегаций.