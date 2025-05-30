Меморандум об окончании войны: какие требования выдвинула Украина к РФ, — NYT

В проекте меморандума о завершении войны Украина предлагает полное прекращение огня на суше, на море и в воздухе. За выполнением договоренностей должны следить международные наблюдатели.

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Об этом пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

"Меморандум содержит положения о прекращении огня на суше, на море и в воздухе, а также мониторинг со стороны международных партнеров", — говорится в сообщении.

В издании напомнили, что на этой неделе спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог подтвердил, что США получили украинский меморандум о прекращении войны, но до сих пор не имеют ответа от России. Он подчеркнул, что Украина должна участвовать в переговорах, даже без российского документа, ведь серьезность намерений определяется именно присутствием за столом. По словам Келлога, украинский меморандум содержит 22 пункта и выглядит достаточно взвешенным.

Между тем глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Россию в сознательном затягивании процесса — несмотря на предложение провести раунд переговоров 2 июня в Стамбуле, Москва до сих пор не предоставила свой меморандум. Украина, по его словам, прежде всего настаивает на прекращении огня, а уже потом готова обсуждать более широкие условия мирного соглашения.

Как пишет The New York Times, в то время как Украина настаивает на немедленном прекращении боевых действий, Россия не демонстрирует особой заинтересованности в этом. Зато Москва, по словам журналистов, неоднократно озвучивала позицию, что переговоры должны сосредотачиваться на так называемых "коренных причинах" конфликта — формулировка, которую Кремль использует для выдвижения широких геополитических требований, в частности относительно гарантий нерасширения НАТО на восток. В Киеве и среди западных партнеров такие требования расценивают как попытку ограничить суверенитет Украины.

Переговоры Украины и РФ: детали о втором раунде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 мая анонсировал возможное проведение второго раунда прямых переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле.

В тот же день министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что возглавит украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле. Он отметил, что передал российской стороне меморандум от Киева о прекращении огня и ожидает ответа Москвы.

Президент США Дональд Трамп 28 мая выразил готовность принять участие в трехсторонней встрече с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 29 мая заявила, что Москва не будет передавать свой меморандум США, поскольку не имеет никаких договоренностей с другими странами по обмену документами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 30 мая подтвердил участие российской делегации в переговорах 2 июня в Стамбуле. По его словам, Владимир Путин готов к переговорам на высшем уровне, однако только после достижения конкретных договоренностей на уровне делегаций.

Напомним, Фокус выяснил, какие именно вопросы могут быть вынесены на обсуждение во время второго раунда мирных переговоров между украинской и российской делегациями, запланированного на 2 июня в Стамбуле, а также оценило шансы на реализацию предложенных условий.

Фокус также рассказывал, что среди требований, которые президент РФ Владимир Путин хочет включить в мирный меморандум, фигурируют остановка расширения НАТО на восток, отмена западных санкций против России и гарантии защиты прав русскоязычного населения в Украине.