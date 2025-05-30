Меморандум Путина о мирном договоре: Украина все еще ждет документ от России, — Сибига

Украина готова к следующему раунду переговоров с Россией. Однако она до сих пор ждет от Москвы текст "меморандума" о прекращении огня.

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Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Андрей Сибига на совместной со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве 30 мая.

"Относительно встреч в Турции. Мы заинтересованы, чтобы эти встречи продолжались. Мы хотим закончить эту войну в этом году. Мы заинтересованы в установлении перемирия. Украина открыто это будет обсуждать напрямую с Россией. Мы это подтвердили во время последних встреч наших делегаций с российской стороной", — сказал Сибига.

Он добавил, что Украина по результатам предыдущей встречи в Стамбуле уже передала российской стороне свое видение относительно следующих шагов и относительно будущего перемирия.

"Мы ждем тоже от российской стороны меморандум, как это было анонсировано. Мы ждем его заблаговременно. Это было также обещано и американской стороне. Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была предметной, важно получить заблаговременно документ", — подчеркнул Андрей Сибига.

Глава МИД объяснил, что это важно для того, чтобы делегация, которая будет ехать на переговоры, имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций.

Сибига также заявил, что следующим шагом после возможных прямых переговоров с российской делегацией должна стать подготовка к встрече на уровне лидеров.

"Следующий шаг — это предстоящая встреча президентов. Владимира Зеленского и Владимира Путина. Мы будем рады, если эта встреча будет в более расширенном формате", — сказал Сибига.

Меморандум о мирном договоре: что известно

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "разочарован" Россией, которая затягивает процесс мирных переговоров с Украиной. Ни украинская, ни американская сторона до сих пор не видели обещанного президентом РФ Владимиром Путиным меморандума о мирном договоре, который должен был бы быть на переговорном столе в Стамбуле на следующей неделе.

Фокус также писал, что Россия не собирается передавать США свой вариант меморандума по урегулированию войны в Украине. Мол, Москва "не имеет никаких договоренностей" с Вашингтоном или другими странами по обмену документами.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров 28 мая сказал, что передал меморандум от Киева о прекращении огня главе российской делегации переговорщиков Владимиру Мединскому. Он отметил, что украинская сторона ожидает ответных предложений от РФ перед следующей встречей делегаций.

Добавим, что среди условий завершения войны, которые президент РФ Владимир Путин хочет включить в меморандум о мирном договоре, является прекращение расширения Североатлантического альянса (НАТО) на восток, отмена антироссийских санкций и защита русскоязычных граждан Украины.