Переговоры Украины и РФ: Трамп разочарован уровнем неразумности Кремля, — Келлог (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп "разочарован" уровнем неразумности России, которая затягивает процесс мирных переговоров с Украиной. Ни украинская, ни американская сторона до сих пор не видели обещанного президентом РФ Владимиром Путиным меморандума о мирном договоре, который должен был бы быть на переговорном столе в Стамбуле на следующей неделе.

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Об этом сказал специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в интервью ABC News 29 мая.

Кит Келлог рассказал, что США и Украина до сих пор не получили обещанный Владимиром Путиным меморандум о мирном соглашении от РФ. На видео с 1:10.

Он отметил, что США имеют перечень из 22 требований Украины, которые администрация Трампа считает "вполне хорошими" и обоснованными. Однако меморандума от Москвы, который президент РФ Владимир Путин обещал передать в течение недели после телефонного разговора с Дональдом Трампом 19 мая, до сих пор нет.

"Мы до сих пор не видели его. Украинцы до сих пор не видели его", — сказал спецпредставитель США.

Он добавил, что спрашивал о меморандуме Путина руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, и тот ответил, что вообще ничего не видел. Так же, по словам Келлога, не видел перечня условий Кремля глава украинской делегации Рустем Умеров.

Ведущая отметила, что несмотря на призывы американского лидера о прекращении огня Путин продолжает наступление на фронте и достигает небольших успехов. Келлог ответил, что такие действия являются "большой ошибкой" российского президента, и Дональда Трампа не стоит ставить в положение, в котором он будет считать, что его используют.

"Я думаю, его разочарование заключается в том, что он выдвинул несколько разумных предложений, и увидел взамен уровень глупости. Это разочаровывает меня также", — сказал спецпредставитель США.

Переговоры Украины и РФ: детали

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров 23 мая заявлял, что РФ передаст Украине "мирные" предложения после завершения обмена пленными в формате "1000 на 1000". Он продолжался до 25 мая.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавит украинскую делегацию в Стамбуле 2 июня, 28 мая сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому меморандум от Киева о прекращении огня и ждут встречных предложений Москвы.

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова 29 мая заявила, что Кремль не будет передавать США меморандум по мирному договору, поскольку не имеет никаких договоренностей с другими странами по обмену документами.

Напомним, Кит Келлог также заявлял, что США готовы во время мирных переговоров пообещать России, что НАТО не будет расширяться на восток.