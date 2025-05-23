Россия передаст Украине "мирные" предложения после завершения обмена пленными, — Лавров

В пятницу, 23 мая, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова передать Украине проект документа по урегулированию войны после завершения обмена пленными в формате "1000 на 1000". По его словам, обмен станет предпосылкой для дальнейших шагов в рамках переговорного процесса.

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Об этом пишет российское издание "РИА Новости".

По словам главы МИД РФ, Россия и в дальнейшем будет работать над проектом договоренностей, где изложены ее условия и требования для возможного урегулирования с Украиной, даже несмотря на "провокации". В то же время он не уточнил, какие именно действия считает такими провокациями.

"Россия будет готова передать Украине проект документа об урегулировании кризиса, как только завершится обмен пленными", — сказал Лавров.

Напомним, 23 мая Сергей Лавров рассказывал о "фальсификации" истории Украины и в качестве примера привел ряд мифов, включая "украинские корни" Будды. В МИД России обратили внимание на украинские труды по истории, от которых "волосы встают дыбом". Особое внимание привлекла книга экс-президента Украины Леонида Кучмы "Украина — не Россия".

Также глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия хочет "освободить" всю Украину ради защиты русскоязычных. Украинцы не будут жить "по законам хунты Зеленского", отметили в МИД.