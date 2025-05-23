Россия хочет "освободить" всю Украину ради защиты русскоязычных. Украинцы не будут жить "по законам хунты Зеленского", отметили в МИД.

Related video

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции об исторических южнорусских землях.

По его словам, Россия не допустит, чтобы в Украине ущемляли права русскоязычных после возможного прекращения боевых действий. Сейчас в Украине проживают миллионы людей, разговаривающих на русском языке.

"Он для них родной, ставить их под началом хунты, запретившей даже разговаривать на русском языке, будет как раз очень большим преступлением", — заметил Лавров.

В случае договоренности о прекращении войны, оставшиеся территории Украины не будут жить по законам, принятым на сегодня, продолжил он.

"Если хунта рассчитывает, что оставшиеся территории Украины будут жить по тем законам, которые они напринимали — это иллюзия. Этого допустить нельзя ни в коем случае", — сказал министр.

Глава МИД добавил, что Россия не может оставить людей жить под властью нынешнего режима.

Напомним, Лавров также рассказывал о "фальсификации" истории Украины и в качестве примера привел ряд мифов, включая "украинские корни" Будды.

Фокус уже писал об атаках российских ДРГ на границе с Сумской областью. Оккупанты используют для перемещений квадроциклы.