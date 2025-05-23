Росія хоче "звільнити" всю Україну заради захисту російськомовних. Українці не житимуть "за законами хунти Зеленського", зазначили в МЗС.

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Про це сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на конференції про історичні південноруські землі.

За його словами, Росія не допустить, щоб в Україні обмежували права російськомовних після можливого припинення бойових дій. Зараз в Україні проживають мільйони людей, які розмовляють російською мовою.

"Вона для них рідна, ставити їх під керівництвом хунти, яка заборонила навіть розмовляти російською мовою, буде якраз дуже великим злочином", — зауважив Лавров.

У разі домовленості про припинення війни, території України, що залишилися, не житимуть за законами, ухваленими на сьогодні, продовжив він.

"Якщо хунта розраховує, що решта територій України будуть жити за тими законами, які вони наприймали — це ілюзія. Цього допустити не можна в жодному разі", — сказав міністр.

Глава МЗС додав, що Росія не може залишити людей жити під владою нинішнього режиму.

Нагадаємо, Лавров також розповідав про "фальсифікацію" історії України і як приклад навів низку міфів, включно з "українським корінням" Будди.

Фокус уже писав про атаки російських ДРГ на кордоні з Сумською областю. Окупанти використовують для переміщень квадроцикли.