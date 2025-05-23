У МЗС Росії звернули увагу на українські праці з історії, від яких "волосся стає дибки". Особливу увагу привернула книга експрезидента України Леоніда Кучми "Україна — не Росія".

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"Фальсифікація" історії України має давнє коріння, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на конференції з історичних південноросійських земель.

Праця другого президента, що вийшла друком 2003 року, на думку Лаврова, стала нібито інтелектуальним фундаментом для сучасних націоналістичних еліт України.

"Праця відверто псевдонаукова. Сам автор сказав, що мета цієї роботи — створити українців", — повідомив російський міністр.

Далі він сказав, що псевдонаукові історичні теорії особливо активізувалися в Україні після розпаду Радянського Союзу. Вороги Росії, за його словами, зробили спроби "посварити російські народи" і перешкодити співпраці на пострадянському просторі.

Як інші історичні міфи він навів такі теорії: "Чорне море викопали українці", "Будда мав українське коріння", "Мона Ліза — українка, а її прабабуся і прадідусь — з Одеси і Києва".

Варто зазначити, що український науковець Валерій Бебик є автором теорії про українське походження Будди і про його приналежність до скіфського народу будинів, який проживав у ІІ-І тисячоліттях до нашої ери на території Стародавньої України. Його стаття опублікована в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України".

Лавров вважає, що Україна остаточно перетворилася на "військово-політичний плацдарм Заходу" після подій 2014 року. Також він згадав про масове знесення пам'ятників історичним діячам, пов'язаним із Росією, зокрема Катерині II, Олександрові Суворову, Олександрові Пушкіну та Ісааку Бабелю.

Нагадаємо, помічника президента РФ, історика Володимира Мединського викрили у відсиланнях до вигаданих цитат. В інтерв'ю пропагандистам він озвучив два неправдивих висловлювання про Отто фон Бісмарка і Наполеона.

Американський історик Тімоті Снайдер стверджував, що в давні часи амазонки могли жити на українській території.