Амазонки могли жити на території України: історики знаходять докази правдивості античних легенд

Тімоті Снайдер доєднався до масштабного проєкту, спрямованого на відкриття зв'язків України з античним світом. Цей проєкт, "Українська історія: Глобальна ініціатива", вже залучив близько сотні науковців з різних країн.

Related video

Відомий історик Тімоті Снайдер долучився до масштабного проєкту "Українська історія: Глобальна ініціатива". Одна з його ключових цілей — проілюструвати зв'язки України з відомими темами, такими як Стародавня Греція, пояснив Снайдер в інтерв'ю NV.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Робота українських та міжнародних істориків, на думку Снайдера, матиме довгостроковий вплив, що призведе до переоцінки європейської та світової історії.

"Англійська, як і українська, є індоєвропейськими мовами. І, як виявляється, індоєвропейські мови зародилися на території нинішньої південно-східної України і поширилися на захід. Хіба це не цікава тема? Це означає, що всі, хто розмовляє індоєвропейською мовою, включаючи Південну Азію, Близький Схід, Грецію і так далі, так чи інакше пов'язані з сьогоднішнім українським степом або класичною Грецією", — зазначив він.

За його словами, люди в усьому світі просто не знають, що Афіни Аристотеля чи Сократа мали симбіотичні зв'язки з північним узбережжям Чорного моря, активно торгуючи з мешканцями сучасних українських земель.

"В Україні ми знаходимо підтвердження навіть античним легендам. Всі чули про плем'я амазонок, але тепер, завдяки археологічним знахідкам та іншим джерелам, ми знаємо, що у скіфів дійсно були жінки-воїни, — пояснив історик. — Тож ідея про те, що Ахілл, а також Геракл і Тезей колись воювали проти жінок-воїнів, амазонок, є частиною грецької легенди чи міфу, але вона базується на реальних фактах. Однак ми не зможемо побачити цю реальність, якщо не інтегруємо Україну в глобальний античний світ".

Важливо

Зберегти спадщину: до списку ЮНЕСКО подано берестяні листи депортованих до Сибіру людей

27 листопада оголосили, що всесвітньо відомі історики Тімоті Снайдер, Сергій Плохій та Ярослав Грицак приєднуються до проєкту "Українська історія: глобальна ініціатива".

Об'єднавши близько 50 українських та 40 іноземних науковців, вони співпрацюватимуть протягом трьох років, щоб дослідити близько 70 тем, вивчаючи їхні зв'язки та взаємозалежність.

Раніше Фокус розповідав про древній артефакт знайдений у Англії. Це маленька мідна фігурка у формі черепахи, що датується давньоримськими часами.

Також ми писали про житло часів палеоліту, яку знайшли в Іспанії. У ньому виявили безліч артефактів.