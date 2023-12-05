Амазонки могли жить на территории Украины: историки находят доказательства правдивости античных легенд

Тимоти Снайдер присоединился к масштабному проекту, направленному на открытие связей Украины с античным миром. Этот проект, "Украинская история: Глобальная инициатива", уже привлек около сотни ученых из разных стран.

Related video

Известный историк Тимоти Снайдер присоединился к масштабному проекту "Украинская история: Глобальная инициатива". Одна из его ключевых целей — проиллюстрировать связи Украины с известными темами, такими как Древняя Греция, пояснил Снайдер в интервью NV.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Работа украинских и международных историков, по мнению Снайдера, будет иметь долгосрочное влияние, что приведет к переоценке европейской и мировой истории.

"Английский, как и украинский, являются индоевропейскими языками. И, как оказывается, индоевропейские языки зародились на территории нынешней юго-восточной Украины и распространились на запад. Разве это не интересная тема? Это означает, что все, кто говорит на индоевропейском языке, включая Южную Азию, Ближний Восток, Грецию и так далее, так или иначе связаны с сегодняшней украинской степью или классической Грецией", — отметил он.

По его словам, люди во всем мире просто не знают, что Афины Аристотеля или Сократа имели симбиотические связи с северным побережьем Черного моря, активно торгуя с жителями современных украинских земель.

"В Украине мы находим подтверждение даже античным легендам. Все слышали о племени амазонок, но теперь, благодаря археологическим находкам и другим источникам, мы знаем, что у скифов действительно были женщины-воины, — пояснил историк. — Поэтому идея о том, что Ахилл, а также Геракл и Тесей когда-то воевали против женщин-воинов, амазонок, является частью греческой легенды или мифа, но она базируется на реальных фактах. Однако мы не сможем увидеть эту реальность, если не интегрируем Украину в глобальный античный мир".

Важно

Сохранить наследие: в список ЮНЕСКО поданы берестяные письма депортированных в Сибирь людей

27 ноября объявили, что всемирно известные историки Тимоти Снайдер, Сергей Плохий и Ярослав Грицак присоединяются к проекту "Украинская история: глобальная инициатива".

Объединив около 50 украинских и 40 иностранных ученых, они будут сотрудничать в течение трех лет, чтобы исследовать около 70 тем, изучая их связи и взаимозависимость.

Ранее Фокус рассказывал о древнем артефакте найденном в Англии. Это маленькая медная фигурка в форме черепахи, датируемая древнеримскими временами.

Также мы писали о жилище времен палеолита, которое нашли в Испании. В нем обнаружили множество артефактов.