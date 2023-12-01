Сохранить наследие: в список ЮНЕСКО поданы берестяные письма депортированных в Сибирь людей

Недавно в список документального наследия программы "Память мира" поданы берестяные письма из Сибири, присланные политическими заключенными и депортированными. Это важный шаг к сохранению информации о преступлениях советской власти.

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28 ноября 2023 года Национальная комиссия Эстонской Республики по делам ЮНЕСКО подала в ЮНЕСКО совместную заявку от имени институтов памяти Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Заявка имеет целью номинировать берестяные письма, присланные из Сибири в период с 1945 по 1965 годы, в список документального наследия ЮНЕСКО "Память мира". Подробнее говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики.

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Всего в заявку включено 148 документов за 1940-1965 годы, хранящихся в 31 институте памяти. Среди этих документов — берестяные письма, присланные из Сибири, и другие личные материалы, созданные политическими заключенными и депортированными.

Представление этих писем в список ЮНЕСКО, которые хранятся в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, Музее тоталитарных режимов "Территория Террора" и Тернопольском областном краеведческом музее, является результатом сотрудничества Министерства культуры и информационной политики Украины и Министерства иностранных дел Украины при содействии Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Важно отметить, что список ЮНЕСКО "Память мира" охватывает документальное наследие мирового значения и является самой известной частью более широкой программы "Память мира".

Программа сосредоточена на содействии сотрудничеству между институтами памяти с целью сохранения и обеспечения доступности документального наследия. Сейчас список насчитывает 558 объектов.

Кроме того, список ЮНЕСКО "Память мира" включает пять элементов, связанных с Украиной:

Коллекция еврейского музыкального фольклора (1912 — 1947), представленная Украиной, включена в список в 2005 году.

Архив Радзивиллов и коллекция Несвижской библиотеки, подано совместно с Финляндией, Литвой, Польшей, Россией и Беларусью в 2008 г. и включено в список в 2009 г.

Акт Люблинской унии, подан совместно с Польшей, Литвой, Беларусью и Латвией в 2016 г. и включен в список в 2017 г.

Документальное наследие, связанное с аварией на Чернобыльской атомной электростанции, представлено Украиной в 2016 году и включено в список в 2017 году.

Документальное наследие Бабьего Яра, внесенное в список в 2023 году.

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Эта совместная работа направлена на признание исторического и культурного значения этих документов, проливая свет на человеческие истории и опыт, зафиксированные в берестяных письмах из Сибири, и, наконец, сохраняя их для будущих поколений.

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