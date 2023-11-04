Репрессировал церковь и венгров: на Закарпатье нашли останки майора НКГБ и его жертв (фото)

Археологи обнаружили тело майора НКГБ Шадрина А.К, который был ключевой фигурой в репрессиях против многих людей. Эта находка открывает темную историю тоталитарных режимов.

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Прикарпатские археологи и историки, работая в городе Свалява, Закарпатская область, обнаружили важное историческое захоронение. Они обнаружили тело майора Народного комиссариата государственной безопасности СССР (НКГБ) по имени А.К. Шадрин, игравшего ключевую роль в репрессивных действиях против украинской греко-католической церкви и венгров во время советской эпохи. Детали опубликовал на своей странице председатель общества "Мемориал" в Ивано-Франковске и руководитель коммунального предприятия "Память" Василий Тымкив.

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Эта важная находка произошла благодаря раскопкам, которые проводит коммунальное предприятие "Память" по вопросам поиска и перезахоронения жертв войн, депортаций и репрессий тоталитарных режимов. Оно занимается идентификацией жертв, пострадавших во время режимов прошлого, и последующим их перезахоронением на местных кладбищах.

Мемориал, где найдено тело майора Шадрина, состоит из десяти братских могил и нескольких отдельных захоронений.

Василий Тымкив сказал: "Уже при раскрытии первой братской могилы можно увидеть пренебрежительное отношение советской власти, которая осуществляла захоронение, по отношению к собственным же воинам красной армии. Ведь тела были сложены друг на друга, да еще и головами в разные стороны, в так называемом "валетообразном" положении. Неужели тогда нельзя было выкопать соответствующую яму и как-то достойно похоронить".

Мемориал, где найдено тело майора Шадрина, состоит из десяти братских могил и нескольких отдельных захоронений Фото: Василь Тимків

Майор Шадрин возглавлял следственный отдел главного управления советской государственной безопасности на Закарпатье и был одним из следователей Специального суда, репрессивного органа советских оккупантов, который действовал до 1946 года. Этот суд был известен своей ролью в репрессировании Украинской Греко-Католической Церкви. Также он репрессировал тысячи жителей Венгрии, включая много женщин и детей.

Тымкив добавил: "Уже в отдельной могиле под своим именем похоронен майор НКГБ Шадрин А.К., который погиб аж в 1951 году!".

Находка тела майора Шадрина напоминает нам о страшных последствиях тоталитарных режимов Фото: Василь Тимків

Находка тела майора Шадрина напоминает нам о страшных последствиях тоталитарных режимов, а также о необходимости в сохранении исторической памяти и изучении прошлого для того, чтобы избежать повторения подобных страшных событий в будущем.

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Информация, которую можно получить из анализа этого захоронения, может помочь установить судьбу других жертв тоталитарных режимов и раскрыть больше исторических правд. Открытие указывает на необходимость изучения прошлого, чтобы обеспечить мирное и справедливое будущее.

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