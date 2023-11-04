Репресував церкву й угорців: на Закарпатті знайшли останки майора НКДБ і його жертв (фото)

Археологи виявили тіло майора НКДБ Шадріна А.К, який був ключовою фігурою в репресіях проти багатьох людей. Ця знахідка відкриває темну історію тоталітарних режимів.

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Прикарпатські археологи та історики, працюючи в місті Свалява, Закарпатська область, виявили важливе історичне поховання. Вони виявили тіло майора Народного комісаріату державної безпеки СРСР (НКДБ) на ім'я А.К. Шадрін, що грав ключову роль у репресивних діях проти української греко-католицької церкви та угорців під час радянської епохи. Деталі опублікував на своїй сторінці голова товариства "Меморіал" в Івано-Франківську та керівник комунального підприємства "Пам’ять" Василь Тимків.

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Ця важлива знахідка сталася завдяки розкопкам, які проводить комунальне підприємство "Пам'ять" з питань пошуку та перепоховання жертв воєн, депортацій та репресій тоталітарних режимів. Воно займається ідентифікацією жертв, які постраждали під час режимів минулого, і подальшим їх перепохованням на місцевих кладовищах.

Меморіал, де знайдено тіло майора Шадріна, складається з десяти братських могил і кількох окремих поховань.

Василь Тимків сказав: "Вже при розкритті першої братської могили можна побачити зневажливе ставлення совєтської влади, яка здійснювала поховання, по відношенню до власних же вояків червоної армії. Адже, тіла були поскладані одне на одне, та ще й головами у різні боки, у так званому "валетоподібному" положенні. Невже тоді не можна було викопати відповідну яму і якось гідно поховати".

Меморіал, де знайдено тіло майора Шадріна, складається з десяти братських могил і кількох окремих поховань Фото: Василь Тимків

Майор Шадрін очолював слідчий відділ головного управління радянської державної безпеки на Закарпатті і був одним зі слідчих Спеціального суду, репресивного органу радянських окупантів, який діяв до 1946 року. Цей суд був відомий своєю роллю в репресуванні Української Греко-Католицької Церкви. Також він репресував тисячі мешканців Угорщини, включаючи багато жінок та дітей.

Тимків додав: "Вже в окремій могилі під своїм іменем похований майор НКДБ Шадрін А.К., який загинув аж в 1951 році!".

Знахідка тіла майора Шадріна нагадує нам про страшні наслідки тоталітарних режимів Фото: Василь Тимків

Знахідка тіла майора Шадріна нагадує нам про страшні наслідки тоталітарних режимів, а також про потребу в збереженні історичної пам'яті та вивченні минулого для того, щоб уникнути повторення подібних страшних подій у майбутньому.

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Інформація, яку можна отримати з аналізу цього поховання, може допомогти встановити долю інших жертв тоталітарних режимів та розкрити більше історичних правд. Відкриття вказує на необхідність вивчення минулого, щоб забезпечити мирне та справедливе майбутнє.

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