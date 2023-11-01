В запечатаній польській могилі виявили останки дитини-вампіра: їм 400 років

На початку цього року дослідники розкопували безіменне масове кладовище в селі Пень, коли натрапили на останки дитини, ймовірно, хлопчика у віці близько шести-семи років.

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У запечатаній могилі в Польщі археологи виявили останки дитини віком 400 років. Поховання вказує, що воно належить до XVI-XVII століть, і були побоювання, що дитина могла бути істотою, схожою на вампіра або іншу нечисть, пише Human Mag.

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На початку цього року дослідники розкопували безіменне масове кладовище в селі Пень, коли натрапили на останки дитини, ймовірно, хлопчика у віці близько шести-семи років. Розкопками керував Даріуш Полінський, археолог з Університету Миколи Коперника в Торуні.

"Спочатку його поховали у вертикальному положенні, обличчям вниз, з трикутним залізним замком під ногами", — сказав Полінський.

Останки дитини викопали, за винятком гомілок і стоп. Полінський пояснив, що могилу порушили після поховання хлопчика, але дослідники не змогли визначити точний час. Залишається незрозумілим, що люди, які ексгумували його тіло, мали намір зробити з ним. Цілком ймовірно, що вони хотіли спалити або знищити труп. Неподалік археологи також розкопали останки трьох інших дітей.

Полінський додав, що могила дитини є унікальною, і вони не спостерігали подібних поховань інших дітей у такому стані.

"Насправді, з моменту виявлення зрозуміло, що знайдений навісний замок, який у певний спосіб закривав цю могилу, був заходом безпеки проти "мертвої дитини", — заявив він, — і не вжито жодних заходів для того, щоб якось захистити останки хлопчика в будь-який спосіб".

Він зазначив, що на кладовищі були й інші захисні пристрої, такі як серпи, монети або камені, які клали в рот похованим.

У XVI столітті люди боялися демонів і таких істот, як вампіри, на яких, за їхніми уявленнями, могли перетворитися померлі, якщо вони померли не "доброю смертю". Похована дитина могла також мати фізичні деформації, які змушували людей боятися смерті від чуми або самогубства за життя.

"Не можна однозначно стверджувати, що дитину сприймали як демона, схожого на істоту, яку після XVII століття почали називати вампіром, наприклад, примару чи привида", — прокоментував Полінський.

Дослідник зауважив, що XVI і XVIІ століття були складними часами для Польщі, позначеними шведським потопом, конфліктами з козаками, епідеміями, економічними кризами та Контрреформацією. Ці умови призвели до зростання віри в демонічних істот і пошуку цапів-відбувайлів, таких як "відьми".

"А проте, обидві могили не мають строгих аналогів, принаймні згідно з попередніми публікаціями, — додав він, — однак вони вписуються в загальну картину страху перед невідомим і спроб знайти винуватців невдач і трагедій".

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