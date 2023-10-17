Не така вже й вигадана легенда: як реальна історія вплинула на "стосунки" вампірів і часника

Вампіри, які бояться часнику, — це сцена з легенд, відома всім. Проте вчені припускають, що у такого вірування є логічне пояснення, пов’язане з реальними хворобами.

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Століттями казки про вампірів, які блукають уночі, живлячись кров'ю живих, полонили нашу уяву. Згідно з цими легендами вампіри мають сильну огиду до часнику, і виявляється, що за цим фольклором можуть стояти певні наукові причини, пише Grunge.

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Уявлення про вампірів і часник як засіб відлякування тісно пов'язане зі східноєвропейським фольклором, особливо з інтерпретацією, представленою письменником 19-го століття Бремом Стокером у його знаменитій книзі "Дракула". Однак реальний зв'язок між часником і вампірами може бути пов'язаний з певними медичними станами, які існували задовго до того, як ці легенди вкоренилися.

Дослідники заглибилися в ідею вампірів з медичного погляду. Вони виявили, що люди, які страждають на сказ і рідкісне захворювання крові під назвою порфірія, можуть відчувати огиду до часнику. У випадку сказу пацієнти часто відчувають загострення почуттів, зокрема, загострення нюху. Сильний і різкий запах часнику може бути для них нестерпним. У випадку порфірії споживання часнику може погіршити анемію, пов'язану з цим захворюванням.

Сказ — це хвороба, що передається через слину інфікованої людини або тварини, зазвичай через укус. Його симптоми, включаючи хрипкі стогони, вишкірені зуби і піну з рота, мають разючу схожість з поведінкою вампірів у фольклорі. До 1885 року, коли розробили вакцина від сказу, він був смертельною і загадковою хворобою, що робило його правдоподібним винуватцем легенди про вампірів та їхню огиду до часнику.

Порфірія, з іншого боку, належить до групи рідкісних генетичних розладів, які впливають на вироблення гемоглобіну. Люди з порфірією світлочутливі, уникають сонячного світла через серйозні проблеми зі шкірою, які воно може викликати.

Крім того, їхні ясна часто скорочуються, через що зуби здаються довшими, що є спільною характеристикою з міфами про вампірів. Сполуки, що містяться в часнику, можуть погіршити анемію у хворих на порфірію, що робить зв'язок між часником і вампірами ще незвичайнішим.

Окрім цих медичних причин, часник пов'язують з відлякуванням вампірів у фольклорі через його лікувальні властивості. У Середньовіччі деякі європейці вірили, що причиною вампіризму є захворювання крові, і вважали, що часник здатен знищити цих кровопивць.

У Трансільванії, частині Румунії, часник з покоління в покоління використовували і як ліки, і як засіб захисту від злих духів. Ним часто змащували двері, вікна та роги худоби, щоб тримати вампірів на відстані.

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Окрім своєї ролі у легендах про вампірів, часник має багату історію в народній медицині. Один із його ключових компонентів, аліцин, містить високий вміст сірки і, як відомо, має антитоксичні властивості. Часник також має антибіотичні та протигрибкові властивості. Зважаючи на всі ці переваги для здоров'я, споживання більшої кількості часнику може не лише допомогти відігнати вампірів, але й сприяти покращенню загального стану здоров'я.

Отже, вірите ви у вампірів чи ні, часник має не лише кулінарне значення — він може стати потужним союзником у боротьбі з міфічними та реальними загрозами.

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