Не такая уж и вымышленная легенда: как реальная история повлияла на "отношения" вампиров и чеснока

Вампиры, которые боятся чеснока, — это сцена из легенд, известная всем. Однако ученые предполагают, что у такого верования есть логическое объяснение, связанное с реальными болезнями.

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Веками сказки о вампирах, которые бродят по ночам, питаясь кровью живых, пленили наше воображение. Согласно этим легендам вампиры имеют сильное отвращение к чесноку, и оказывается, что за этим фольклором могут стоять определенные научные причины, пишет Grunge.

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Представление о вампирах и чесноке как средстве отпугивания тесно связано с восточноевропейским фольклором, особенно с интерпретацией, представленной писателем 19-го века Брэмом Стокером в его знаменитой книге "Дракула". Однако реальная связь между чесноком и вампирами может быть связана с определенными медицинскими состояниями, которые существовали задолго до того, как эти легенды укоренились.

Исследователи углубились в идею вампиров с медицинской точки зрения. Они обнаружили, что люди, страдающие бешенством и редким заболеванием крови под названием порфирия, могут испытывать отвращение к чесноку. В случае бешенства пациенты часто испытывают обострение чувств, в частности, обострение обоняния. Сильный и резкий запах чеснока может быть для них невыносимым. В случае порфирии потребление чеснока может ухудшить анемию, связанную с этим заболеванием.

Бешенство — это болезнь, передающаяся через слюну инфицированного человека или животного, обычно через укус. Его симптомы, включая хриплые стоны, оскаленные зубы и пену изо рта, имеют поразительное сходство с поведением вампиров в фольклоре. До 1885 года, когда была разработана вакцина от бешенства, он был смертельной и загадочной болезнью, что делало его правдоподобным виновником легенды о вампирах и их отвращения к чесноку.

Порфирия, с другой стороны, относится к группе редких генетических расстройств, которые влияют на выработку гемоглобина. Люди с порфирией светочувствительны, избегают солнечного света из-за серьезных проблем с кожей, которые он может вызвать.

Кроме того, их десны часто сокращаются, из-за чего зубы кажутся длиннее, что является общей характеристикой с мифами о вампирах. Соединения, содержащиеся в чесноке, могут ухудшить анемию у больных порфирией, что делает связь между чесноком и вампирами еще более необычной.

Кроме этих медицинских причин, чеснок связывают с отпугиванием вампиров в фольклоре из-за его лечебных свойств. В Средневековье некоторые европейцы верили, что причиной вампиризма являются заболевания крови, и считали, что чеснок способен уничтожить этих кровопийц.

В Трансильвании, части Румынии, чеснок из поколения в поколение использовали и как лекарство, и как средство защиты от злых духов. Им часто смазывали двери, окна и рога скота, чтобы держать вампиров на расстоянии.

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Кроме своей роли в легендах о вампирах, чеснок имеет богатую историю в народной медицине. Один из его ключевых компонентов, аллицин, содержит высокое содержание серы и, как известно, обладает антитоксическими свойствами. Чеснок также обладает антибиотическими и противогрибковыми свойствами. Учитывая все эти преимущества для здоровья, потребление большего количества чеснока может не только помочь отогнать вампиров, но и способствовать улучшению общего состояния здоровья.

Итак, верите вы в вампиров или нет, чеснок имеет не только кулинарное значение — он может стать мощным союзником в борьбе с мифическими и реальными угрозами.

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