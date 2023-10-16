"Рататуй" в средневековой Японии: как крысы-повара готовили свадебный пир

Крысы-кулинары, как оказалось, существуют не только в "Рататуе", но и в свитке средневековой Японии. Этот документ стал не только художественным рассказом, но и вместилищем информации о кулинарии тех времен.

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Крысы на кухне, это, обычно, проблема, однако в средневековой Японии они могли иметь совсем другое значение. Такая история отражена в "Иллюстрированном рассказе о крысах" (Nezumi no sōshi emaki), японском свитке изображающем свадебный пир, датированном примерно 1550-1650 годами, пишет Phys.org.

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Это уникальное произведение искусства открывает окно в кулинарный мир позднесредневековой Японии и роль пищи в репрезентации власти и социальных структур. Профессор Эрик Рат, историк из Канзасского университета, исследовал этот свиток.

"В средневековой и раннесовременной Японии написано немало историй о крысах, и многие из них превратились в свитки с рисунками, сочетая иллюстрации с текстом, — объясняет Рат. — Но то, что отличает этот пример, так это детальные сцены приготовления пищи. Есть только один свиток с изображениями, который изображает сцены приготовления пищи этого периода, поэтому, как историк еды, я хотел увидеть, чему я могу научиться из этой истории о крысах".

Свиток изображает крыс, выполняющих человеческие роли, предлагая представление о разделении труда и рабочих процессах в элитных домохозяйствах 16-го века. Интересно, что крысы-самцы выполняли престижные задачи, такие как нарезка мяса, тогда как крысы-самки выполняли второстепенную работу, например, мололи рис.

Но это не просто история о крысиной кухне, это также отражение тогдашнего японского общества. То, как крысы готовятся к пиру, дает ценную информацию о кухнях в элитных домохозяйствах той эпохи, и это уникальный визуальный источник из тех времен, где сохранилось очень мало подобных записей.

Одним из удивительных аспектов этой истории является появление знаменитого чайного мастера, Сен но Рикю, в образе крысы. Кроме того, оказывается, что крысы в этом мире наслаждались саке так же, как и люди. Однако важно отметить, что это историческое изображение крыс существенно отличается от того, как мы воспринимаем их сегодня.

Сегодня увидеть крысу на кухне — это повод для беспокойства, поскольку они известны тем, что потребляют пищу, а не готовят ее. Однако "Иллюстрированный рассказ о крысах" представляет нетрадиционный поворот, изображая крыс, которым нужно организовать грандиозный свадебный пир для крысы, что выходит замуж за человека, и требует грандиозного пира в стиле сёгуна.

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"Никто не любит видеть крысу на кухне сегодня, и то же самое было верно в средневековой Японии. Крысы являются потребителями пищи, и многие истории о них рассказывают об их аппетитах. В свитке картинок, который я изучал, некоторые из персонажей крыс имели такие имена как "Тобеи — любитель бобов", "Плохой Таро — обжора" и "Куранодзьо — рисоед" — комментирует Рат.

Исследование профессором Ратом этого уникального исторического источника подчеркивает междисциплинарный характер истории еды. История еды опирается на различные отрасли и источники, чтобы дать представление о нашем кулинарном прошлом, проливая свет на то, как еда и общество переплетались на протяжении истории.

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